Secretaría de Economía pide fortalecer cadenas de suministros en región Transpacífico

Como anfitriona de la tercera reunión de la Comisión del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT), la secretaria de Economía, Graciela Marquez Colin sostuvo que se deben tomar medidas para fortalecer las cadenas de suministro regionales existentes y desarrollar otras nuevas apoyadas en la digitalización.

"México está convencido de que preservar los mercados abiertos es fundamental para la recuperación económica (...) El acuerdo (TIPAT) ofrece mecanismos de colaboración para construir un entorno que promueva el crecimiento económico, el comercio y la inversión con una perspectiva inclusiva y sostenible", comentó frente a sus homólogos en reunión virtual.

La titular de la SE mencionó que el tratado, ratificado por México el pasado 30 de diciembre de 2018, sienta las bases para impulsar la prosperidad regional, en donde "el uso de la tecnología y la digitalización pueden ayudarnos a desarrollar nuevos negocios".

Frente a los 10 miembros restantes de la comisión, Graciela Márquez también resaltó que la pandemia global por Covid-19 ha representado una carga sustancial en muchos niveles.

📽 #Video | Palabras de la Secretaria @GMarquezColin en la Inauguración de la Tercera Reunión de la Comisión del Tratado de Integración Progresista de Asociación TransPacífico, #TIPAT, presidida por México. https://t.co/xJ2KMpWztj pic.twitter.com/du8ZM7XiiD — Economía México (@SE_mx) August 6, 2020

"No obstante, debo decir que me da la esperanza de que aún podamos trabajar juntos para superar estos desafíos globales", añadió al lamentar no poder dar la bienvenida como anfitriona de manera presencial en México.

Durante su discurso recordó que los 11 países miembros del TIPAT representan el 13 por ciento del PIB mundial, así como un mercado de más de 500 millones de consumidores potenciales, que aclaró es el 6.7 por ciento de la población mundial.

Durante la segunda reunión de la Comisión del TIPAT, México reportó el resultado de las reuniones de los 15 comités que sesionaron previo a esta reunión.

Durante estos trabajos se atendieron asuntos sobre la implementación del Tratado, además de temas que pueden incidir en la correcta operación del mismo, como la situación sanitaria.

Hoy se celebra la 3a Reunión de la Comisión del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico #TIPAT. México ocupa la Presidencia pro tempore del Tratado en 2020, y por ello da la bienvenida a los once Ministras y Ministros. — Graciela Márquez Colín (@GMarquezColin) August 5, 2020

Los ministros de Australia, Brunéi Darussalam, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam, instruyeron a los funcionarios de alto nivel para trabajar en un plan de acción que prevé actividades para la recuperación económica posterior a la pandemia del COVID-19.

Asimismo, suscribieron una Declaración Conjunta en la que manifiestan su apoyo al libre comercio como motor de crecimiento y la importancia de mantener un sistema multilateral de comercio sólido y basado en reglas que otorgue certidumbre a los agentes económicos.

Como resultado de este encuentro, las ministras y ministros instruyeron a los funcionarios de alto nivel iniciar los trabajos para crear un órgano subsidiario del Tratado en materia de economía digital.