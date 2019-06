Secretaria de Economía se reunirá con Wilbur Ross este lunes tras arremetida de Trump

La secretaria de Economía, Graciela Márquez, informó que este lunes se reunirá en Washington con el secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, en medio de la disputa por medidas anunciadas sobre mercancías mexicanas y tras las recientes amenazas del presidente Donald Trump.

El encuentro ocurrirá dos días antes de la cita prevista por autoridades mexicanas y estadounidenses para el miércoles, también en Washington, con miras a resolver el "diferendo" causado por la advertencia de Trump de que impondrá gradualmente aranceles desde un 5% hasta el 25% a partir del 10 de junio a todos los bienes importados de México.

"Ayer (sábado) acordé con Wilbur Ross, Secretario de Comercio de los Estados Unidos, reunirnos mañana (lunes) en Washington D.C.", dijo Márquez en su cuenta en Twitter junto a una fotografía suya con Ross durante la toma de posesión de Nayib Bukele en El Salvador.

Más tarde, la subsecretaria mexicana de comercio exterior, Luz María de la Mora, precisó en Twitter que Márquez y Ross analizarán la relación comercial bilateral, y dijo que en 2019 México se convirtió en el primer socio de Estados Unidos con 151,000 millones de dólares de intercambio el primer trimestre.

Entretanto, Trump volvió a lanzar duras críticas sobre México este domingo. "La gente ha estado diciendo durante años que deberíamos hablar con México. El problema es que México es un 'abusador' de los Estados Unidos, que toma pero nunca da. Ha sido así durante décadas", dijo en Twitter.

People have been saying for years that we should talk to Mexico. The problem is that Mexico is an “abuser” of the United States, taking but never giving. It has been this way for decades. Either they stop the invasion of our Country by Drug Dealers, Cartels, Human Traffickers.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 de junio de 2019 ....Coyotes and Illegal Immigrants, which they can do very easily, or our many companies and jobs that have been foolishly allowed to move South of the Border, will be brought back into the United States through taxation (Tariffs). America has had enough! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 de junio de 2019

El mandatario reiteró su llamado a que México detenga lo que llamó "la invasión" de Estados Unidos por narcotraficantes, cárteles, traficantes de personas e "inmigrantes ilegales", y amenazó con que, de no hacerlo, muchas empresas y empleos que se han mudado al sur de la frontera serán devueltos a su país a través de aranceles.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, había dicho en la víspera que espera "buenos resultados" del encuentro del miércoles debido a que percibe un ambiente favorable al diálogo.