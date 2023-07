Secretario de la OPEP consulta a México y otros tres países para sumarse a la organización

El secretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), Haitham Al Ghais, declaró el miércoles a la agencia de noticias de Emiratos Árabes Unidos que hay conversaciones con México, Azerbaiyán, Malasia y Brunei para que se unan a la organización.

"Las consultas con nuevos países ajenos a la organización contribuyen a reforzar la cohesión de la OPEP", añadió Al Ghais.

Hasta el momento, México no se ha pronunciado al respecto, sin embargo, Azerbaiyán declaró que no se plantea actualmente ingresar como nuevo miembro de la organización, dijo el ministro de Energía, Parviz Shahbazov, a la agencia rusa Interfax.

"A veces se plantean cuestiones de este tipo, pero por el momento no las estamos considerando", declaró Shahbazov.

Los ministros de la OPEP se reunieron al margen de un seminario en Viena donde revisaron las condiciones del mercado y acordaron continuar las consultas con sus pares fuera del bloque, a fin de apoyar precios del petróleo estables y equilibrados, según un comunicado emitido este miércoles.

El mundo no puede vivir si petróleo: OPEP

El presidente de turno de la OPEP, el ecuatoguineriano Antonio Oburu Ondo, afirmó que "el mundo no puede vivir sin petróleo" y que tampoco podrá prescindir de esa fuente fósil en un futuro previsible, dadas las necesidades energéticas del planeta.



"La realidad de la energía es que el mundo no puede vivir sin petróleo", dijo Oburu Ondo, ministro de Minas e Hidrocarburos de Guinea Ecuatorial, uno de los 13 socios de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).



Ondo dijo que el petróleo ha sido "central" en el pasado, es "crucial" para el presente y será "fundamental" para el futuro de la sociedad.



"Es un bien de consumo permanente. No podemos prescindir de él", insistió.

El ministro pronunció el discurso inaugural del 8º Seminario Internacional de la OPEP, una conferencia de dos días que reúne en Viena a decenas de responsables de la industria de fuentes fósiles y expertos en cambio climático.

Bajo el lema "Hacia una transición energética sostenible e inclusiva", el foro fue abierto hoy por el secretario general de la OPEP, el kuwaití Haitham Al Ghais, quien también resaltó la importancia del crudo al tiempo que abogó por impulsar las tecnologías que reduzcan sus emisiones de efecto invernadero.



"El petróleo desempeña un papel central y fundamental en la vida, pero la industria (del sector) debe minimizar su impacto medioambiental", declaró.



Al Ghais abogó por que la transición energética se base en "los tres pilares de la sostenibilidad: viabilidad económica, protección del medio ambiente y equidad social", y consideró que cada país y región debe encontrar su propia forma de rebajar las emisiones.



"No hay una vía única para el reto climático", sentenció.

Las posturas expresadas por los responsables de la OPEP no son nuevas y coinciden con las de otros defensores de la industria petrolífera, de la que dependen altamente los ingresos de los países de la organización.