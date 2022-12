Sector obrero confía en recuperar poder de compra con aumento a salario mínimo

“Con el aumento de 20% a los salarios mínimos, de la Zona Libre Fronteriza Norte y los profesionales no podemos estar satisfechos hasta que no tengamos un salario que esté acorde con lo que marca la Constitución; pero sin duda alguna, recuperamos paulatina pero progresivamente el poder de compra con los incrementos que se han dado”.

Así lo manifestó el Representante del Sector Obrero ante la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, el abogado José Luis Carazo, quien dijo que las percepciones salariales pasarán de 172 pesos diarios a 207 pesos. Y en la zona fronteriza norte de 260 pesos a 312 pesos diarios.

En entrevista, refirió que son 6.4 millones de trabajadores los beneficiados, los inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social y obviamente con este 20% de incremento, todos aquellos que ganaban el salario mínimo o un poco más, es decir 1.15 salarios mínimos con este aumento se les impulsa el ingreso.

Y respecto a los salarios mínimos profesionales hay una tabla que marca las 61 profesiones que analiza el Consejo de Representantes de Conasami. Y de acuerdo a esa tabla se aumenta el 20% para el 2023.

De esta negociación tripartita, el representante del sector obrero ante la Conasami dijo a El Sol de México:

“En el caso particular de tres sectores: obrero, empresarial y gobierno con distintos intereses prioritarios, es el hecho que nos juntemos y lo hagamos en beneficio de cada una de las partes, nadie sale completamente feliz, pero nadie sale molesto”.

“Todos sabemos que tenemos que dar un poco de lo que tenemos para llegar a un acuerdo. Creo que eso es lo mejor de esta negociación”.

¿Están satisfechos del aumento de 20% a los salarios para 2023?

-Todavía estamos rezagados en el caso de la recuperación del salario. En forma tripartita, pensamos que lo que se perdió en 40 años se vaya recuperando de manera gradual y progresiva. Y creo que se han dado buenas muestras de esto.

Se busca un salario que los trabajadores tengan un poder adquisitivo más razonable hoy.

¿Está resuelto?

-No. Eso no lo podemos decir nadie ni lo puede promover; pero no cabe la menor duda de que vamos recuperando ese poder de compra sobre todo en los salarios mínimos.

¿La secretaria Alcalde habló de que ya se recuperó 90% de lo perdido en 40 años?

-No sé si eso sea lo que realmente representa, pero bueno. La realidad es que hay una recuperación del poder adquisitivo del salario a través de los últimos años con los pasos que estamos dando.

No podemos en un año recuperar lo que se perdió en 40 años, porque en primer lugar, ahuyentaríamos la inversión que es de las principales prioridades que tiene el sector obrero, la representación del sector obrero.

ENTRETELONES DE LA NEGOCIACIÓN

Del hecho de que se resolviera la negociación el primero de diciembre, el abogado José Luis Carazo, comentó:

“A todos nos sorprendió. Lo supimos en la mañana. Tienen sus detalles estas situaciones que realmente le dan una característica excepcional, porque no la espera uno”.

Y dio a conocer los entretelones de esta negociación.

¿A qué hora estaban citados en la Conasami?

-Nos citaron a las 7 de la mañana.

¿Tradicionalmente a qué hora inician las negociaciones?

-En cualquier sesión permanente se cita a cualquier hora y cualquier día. Por la historia que he tenido en la Conasami, hay veces que estamos a 30 o 31 de diciembre y en Conasami aún sin acuerdo. En muchas ocasiones nos tocó así.

Con dos periodos de 4 años en este cargo, que es electo por votación, el abogado laboralista, comentó además:

“Me ha tocado vivir como a veces, en diferentes fechas, el 30, 31 de diciembre, el mismo 24 de diciembre que nos han llamado a la sesión permanente.

Y ahora ha sido una etapa que el primero de diciembre el señor Presidente anuncia el nuevo salario mínimo.

¿Se pusieron de acuerdo y fue por unanimidad?

-Lo que pasa es que cualquiera de los 3 sectores puede proponer y las otras dos partes, aceptar. Claro que no es así de que llegamos y ya estábamos todos de acuerdo.

Fuimos a reuniones para poder intercambiar puntos de vista y en esta ocasión se nos envío la propuesta del gobierno con tiempo. Y ayer fue que empezamos a platicar. Hoy en la mañana, llegando los sectores ya con la tarea previa hecha por un servidor hasta que llegamos al acuerdo.

No estuvo de arranque el acuerdo y que ahí está el 20% ya. La realidad es que hay estirones y todo el sector obrero delibera y yo como su vocero voy ante la mesa y digo lo que queremos en el sector.

El representante del sector empresarial hace lo mismo y el gobierno igual. Porque todos tenemos a quién estarle licitando la opinión de todos.

¿La reunión fue en Palacio Nacional?

-No, la reunión fue en la Conasami a las 7 de la mañana y de ahí nos trasladamos a Palacio Nacional. Por eso es que no llegaron todos los compañeros.

Las cosas surgieron de la manera más espontánea de lo que queremos encontrar alguna razón. No, fue una situación espontánea. Es la realidad, dijo en la entrevista el abogado especialista en Derecho Laboral.