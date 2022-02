Nos está ganando la ilegalidad en México: pescadores ante restricción de EU

"Nos está ganando la ilegalidad en México", así respondió el sector pesquero mexicano luego de que Estados Unidos anunciará que los barcos pesqueros de nuestro país tienen prohibida la entrada desde esta semana a los puertos estadounidenses en el golfo de México.

Carlos Tirado, líder de pescadores y cooperativista del Golfo de Santa Clara habló sobre la sanción de EU luego de que la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) anunciara que la prohibición se deriva de la “certificación negativa” que recibió nuestro país debido a la pesca ilegal en aguas estadounidenses y a la captura incidental de tortugas marinas.

Los pescadores aseguran que este problema se suma a la crisis que han tenido desde hace varios años.

"Aquí lo que nos está ganando en México es la ilegalidad y no solo en la pesca, si no, en todos los procesos, ¿Qué está pasando? Nomás ocupas ver el país. Si México está metiendo pesca ilegal a Estados Unidos a los que les perjudica es a los legales y castigan al sector. Al cerrar no sólo afecta al pescador sino también a las maquilas."

Dijo que dicha sanción será un golpe económico directo a las familias que dependen de la actividad pesquera en el poblado de San Luis Río Colorado.

“Sí nos afecta porque al final, si en el tema del Alto Golfo no se ha tocado después de casi cuatro años y ahora sigue Estados Unidos sancionando México, pues quiere decir que es la incompetencia que tiene el Gobierno Mexicano al estar atendiendo los temas de mucha importancia para nosotros los pescadores, pero muy poca para el Gobierno”.

Finalmente, señaló que este problema se suma a la crisis que los pescadores han sufrido desde hace varios años por la falta de políticas para la creación de artes de pesca en beneficio de las especies marinas en peligro de extinción.

El gobierno asegura que reforzará las acciones para prevenir la pesca ilegal en EU. Foto: Fausto Mcconegly | El Sol de Mazatlán

México reforzará acciones para prevenir pesca ilegal

Por su parte, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) informó en un comunicado que reforzará las acciones para prevenir que barcos del país pesquen ilegalmente en la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de Estados Unidos en el Golfo de México.

"El Gobierno de México refuerza las acciones para adoptar y mantener una solución de fondo y efectiva a la incursión de embarcaciones menores a la ZEE de Estados Unidos en el Golfo de México y, con ello, lograr la certificación positiva a favor de la actividad productiva pesquera nacional".

Sin embargo, pese a la sanción, Jesús Omar Lizárraga Manjarrez, dirigente de la Unión de Armadores del Litoral del Océano Pacífico, resaltó que los productores de alta mar no se verán directamente afectados por tal determinación que entró en vigor este lunes, aunque esto pone en la mira a todo el sector pesquero de México.

"Primeramente aclarar, esa publicación es para las embarcaciones menores que interactúan en territorio mexicano en las áreas fronterizas con Estados Unidos, las cuales en ocasiones entran a los puertos pesqueros de Estados Unidos, por lo cual no entran las embarcaciones mayores".

Los pescadores han sufrido por la falta de políticas para con su rubro. / Foto: Víctor Félix | Tribuna de San Luis

Es decir, que las embarcaciones menores, que hacen reparaciones en el país vecino, son las que tendrían la restricción lo que en el Golfo afectaría a Tamaulipas y en el Pacífico a Ensenada.

"Las empresas que dan ese servicio son las que se verían afectadas, pero no tenemos conocimientos de cuáles serían las empresas que podrían requerir avituallar o reparar en el país vecino, pero sabemos que si se dan los casos".

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

En agosto de 2021, NOAA ya advirtió que el país latinoamericano incurría en actividades de pesca ilegal al haber detectado embarcaciones pescando en sus aguas sin permiso.

Con información de Tribuna de San Luis y El Sol de Mazatlán