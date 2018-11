SFP investiga en API de Manzanillo

La Secretaría de la Función Pública (SFP) investiga una serie de irregularidades en la firma de un contrato en la API de Manzanillo que implicarían que los contratos firmados a favor de la empresa Logística de Fluidos y Graneles son ilegales y deben ser revocados. Lo anterior porque no se cumplió con la normatividad vigente.

De acuerdo con el Órgano Interno de Control (OIC) de la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, el contrato No. APIMAN01-35718 no debió ser enviado ni admitido en la Dirección General de puertos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) el 21 de agosto pasado luego de que, entre otras irregularidades, se detectó que esa área no pasó el contrato al consejo de administración.

En un documento de 12 páginas se determinó que tanto la OIC de la API de Manzanillo como la SCT deben investigar las diferentes denuncias que se han presentado en este caso.

Foto: Especial

El expediente de la API de Manzanillo, que dirige Ovidio Noval Nicolau, señala que el proyecto de la empresa fue favorecido porque tenía recomendaciones.

La investigación final está en manos de Luis Manuel Ávila Yépez, responsable del área de quejas del OIC de la SCT y de Pablo Rangel, titular del OIC de la API de Manzanillo.

De acuerdo con el expediente, el 28 de febrero del año en curso, Logística de Fluidos y Graneles presentó la solicitud de concesión por asignación directa a la zona federal marítimo terrestre del puerto de la Laguna de Cuyutlán, sin reunir los requisitos legales, y en abril, el consejo de la API emitió un acuerdo mediante el cual tomó conocimiento de que se iniciarían gestiones para celebrar el contrato. Para que éste tenga efectos jurídicos debe ratificarlo el mismo Consejo, sin embargo, ese procedimiento no se hizo en su momento.

El 21 de agosto de 2018, Ovidio Noval Nicolau, envió a registro el contrato a pesar de no estar aprobado por la autoridad. Luego lo entregó firmado y registrado a Logística de Fluidos y Graneles, mediante el cual la empresa ha realizado la venta de acciones a Sociedad Promotora de Ductos Nacionales El 7 de septiembre, Noval Nicolau lo sometió la aprobación del Consejo de Administración Portuaria aunque no cumplía con los requisitos. El mismo día, la representante de la SFP y el del Municipio de Manzanillo se opusieron.