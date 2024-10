Sheinbaum basó su plan de gobierno en el Estado emprendedor de Mazzucato

El plan de gobierno que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum se basó en el planteamiento de tener un Estado más activo y partícipe del desarrollo económico del país, tal como lo expone la economista Mariana Mazzucato en su enfoque del Estado emprendedor, indicó la secretaría de Energía (Sener), Luz Elena González Escobar, quien también adelantó que “pronto” se presentará el Plan Nacional de Energía.

“El plan de gobierno que vimos y escuchamos hace unos días de la Presidenta fue inspirado y confeccionado precisamente con la idea de la Misión, es decir, con la idea del propósito nacional. Se trata de una serie de objetivos coherentes que encajan muy bien en la aspiración y el concepto de Estado que nos ha ofrecido Mazzucato”, dijo la funcionaria tras la ponencia de la economista italoestadounidense en el Auditorio Alfonso Caso de la Facultad de Economía de la UNAM.

Los gobiernos de Colombia con Gustavo Petro y Brasil con Lula da Silva han replanteado la manera de generar riqueza, poniendo al estado como líder y al sector privado como un fuerte aliado

Durante este lunes, la economista Mariana Mazzucato se reunió con diferentes integrantes del gobierno como la secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena; con Rosaura Ruíz, titular del Conahcyt; Marcelo Ebrard, titular de Economía, y con la presidente Claudia Sheinbaum.

Elizabeth Albarrán Desaforada / ¿Y Zoé Robledo?... Mazzucato en México

Mazzucato es una de las economistas más influyentes entre gobiernos europeos y latinoamericanos por sus planteamientos de reelaborar el modelo capitalista contemporáneo y dejar de “infantilizar al sector público”.

Durante su presentación “Crecimiento dirigido, dar forma a la economía, no corregirla”, mencionó que es necesario romper con los mitos de que el Estado solo debe facilitar a las empresas a que inviertan, un ente que supervisa, y que el sector público no genera valor.

La autora de libros como “El valor de las cosas” y “Misión económica. Una guía para cambiar el capitalismo”, propone que el diseño de las políticas públicas debe ser con enfoque de Misión.

"Esta Misión tiene que diseñarse de forma que requiera innovación e inversión intersectorial especialmente en países como Italia y México que invierten poco y requieren objetivos claros que sean parte de las ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible)"

Mazzucato refirió cuando el gobierno de John F Kennedy se propuso ir a la luna y aunque se dijo que era casi imposible, el objetivo se mantuvo y el Estado fue el que lideró este proyecto que resultó en la creación de la NASA y de 20 productos que generaron mercados, riqueza y mejoraron la vida de millones de personas con productos como los alimentos enlatados.

Al respecto, González Escobar agregó que a partir de la NASA también surgió un modelo de gobierno en el que predominó la educación y la voz de los científicos.

I had the honour of meeting with @Claudiashein, President of Mexico, this morning. We discussed the importance of setting a new path for economic development that generates investment and innovation in the service of social welfare and sustainability priorities. pic.twitter.com/xTKjFfDZui — Mariana Mazzucato (@MazzucatoM) October 7, 2024

"El programa Apolo costó al gobierno de Estados Unidos 283 mil millones de dólares, 4% de presupuesto a lo largo de una década. Se contrataron 400,000 personas directamente a la NASA, entre universitarios, investigadores y contratistas. Cambió el mundo para siempre, ya que para alcanzar esa misión se desarrolló, por ejemplo, la comida en polvo".

También, dijo, surgieron diferentes formas de calefacción por microondas, las cámaras digitales, el software que hoy hacen parte de la vida cotidiana de todo el mundo "y no fueron Bill Gates ni Steve Jobs ni Elon Musk haciendo un trabajo por separados, fue una decisión del Estado la que propició el más grande tirón de desarrollo tecnológico en los últimos tres cuartos de siglo".

La titular de Sener comentó que el nuevo gobierno se mantendrá bajo la ruta de una Misión de innovación, en la que se creará la Agencia de transformación digital a nivel nacional, en la que participen jóvenes que aporten ideas y proyectos de desarrollo.

Mazzucato mencionó que los gobiernos de Colombia con Gustavo Petro y Brasil con Lula da Silva han replanteado la manera de generar riqueza, poniendo al estado como líder y al sector privado como un fuerte aliado.

Concluyó que en Latinoamérica están surgiendo ideas de mujeres economistas a las que se debe escuchar para ir asentando la nueva teoría económica de la región y del mundo.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Actualmente, Mazzucato es profesora de Economía de la Innovación y el Valor Público en el University College London (UCL), donde dirige el Institute for Innovation & Public Purpose (IIPP). Ha sido galardonada con diferentes premios internacionales como el Leontief Prize for Advancing the Frontiers of Economic Thought y el John Neuman Award.

Es miembro del Consejo de Economía de la Salud para todos de la OMS y de la Junta Consultiva de Alto Nivel sobre Asuntos Económicos y Sociales de la ONU.