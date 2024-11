Sheinbaum plantea a Larry Fink proyecto de Polos de Bienestar

La presidenta Claudia Sheinmbaum dijo que durante la reunión que sostuvo ayer con Larry Fink, presidente de BlackRock Adebayo Ogunlesi y director ejecutivo de Global Infrastructure Partners, quien coincide en que es un muy buen momento para México en el fortalecimiento del tratado y su fortaleza económica.

Sheinbaum señaló que le planteó a Fink un proyecto de Polos de Bienestar, “donde hay oportunidades de inversión, en donde los fondos internacionales tienen cabida en nuestro país”.

Mencionó que ahí hay espacio para los empresarios, para las universidades, para los institutos tecnológicos, sobre todo para el pueblo de México, que es el principal protagonista de esta transformación.

La mandataria comentó que también platicó sobre las oportunidades que hay en la actualidad, además de que conocieran cuál es el plan que tiene para México y los buenos indicadores que hay a partir de la continuidad de la cuarta transformación, pues el cambió el modelo económico, la forma de hacer gobierno y se entró a un nuevo proceso histórico en México.

“Se sustentan en el humanismo mexicano, en la economía moral, pero por más que nuestros principios sean sólidos y no hubiera resultados, pues entonces sería difícil defenderlo”.

Claudia Sheinbaun manifestó que coincidieron en muchos temas “hablamos por ejemplo del desarrollo de puertos, de carreteras, esquemas que se desarrollaron con el presidente López Obrador de inversión mixta".

“Él coincide en que es un muy buen momento para México, el fortalecimiento del tratado y su fortaleza económica que se mostró el día de ayer en particular con nuestra moneda como una fuerte, pues fue un día de muchos movimientos relacionados con el peso, y todo ello coincidió en que en efecto es un muy buen momento para el país y su desarrollo económico”, expresó la mandataria.

El encuentro con Fink se dio un día después del virtual triunfo de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos.

El pasado lunes Donald Trump amagó con imponer un arancel de 25 por ciento a los productos mexicanos si el Gobierno de nuestro país no detenía la migración ilegal y el tráfico de drogas.

BlackRock es la administradora de activos más grande del mundo con más de nueve mil billones de dólares bajo su gestión, mientras, Global Infrastructure Partners es una multinacional de capital de inversión, especializada en inversiones de grandes infraestructuras de energía, transporte y residuos de agua.

Ayer durante su conferencia matutina, Claudia Shienbaum presentó el Plan Nacional de Energía, el cual plantea una inversión de 23 mil 400 millones de dólares en el sector eléctrico.

Además, afirmó que no hay motivo de preocupación por los resultados de la elección presidencial de Estados Unidos. “A todas y todos los mexicanos, no hay ningún motivo de preocupación, a nuestros paisanos y paisanas, a sus familiares que están aquí, a las empresarias y a los empresarios mexicanos, no hay motivo alguno de preocupación