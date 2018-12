Sin afectaciones paquete económico y financiero en 2019: AMLO

Para el 2019 el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador pondrá en marcha un sistema de seguimiento del paquete económico y financiero que será un seguimiento y evaluación trimestral, para que no haya subejercicios, ni los recursos se malgasten al final del año.

Al responder si su gobierno tiene un plan B ante las resistencias a la Ley Federal de Remuneraciones, López Obrador garantizó que su gobierno no tendrá ningún problema en el paquete económico y financiero para el 2019, estamos actuando con mucha prudencia: no vamos a gastar más de lo que ingrese a la hacienda pública y se están garantizando las partidas fundamentales como el pago de nómina, pago de intereses de deuda, pago de pensiones y jubilaciones para los trabajadores. Todo está asegurado, refrendó.

Te puede interesar: Jueces se revelan para mantener intacto su salario

En el Salón Tesorería de Palacio Nacional, el Jefe del Ejecutivo explicó: "establecer una mecánica de evaluación trimestral para el seguimiento del presupuesto, del ejercicio tanto el avance físico como avance financiero, cada tres meses, porque suele pasar que cuando hay un mal gobierno existen subejercicios, no se ejercen los recursos como debe ser; se acumulan a final del año y empiezan a comprar, a gastar de manera desordenada, a malgastar y cuesta mucho’’.

Todo eso se va a corregir, vamos a tener un sistema de seguimiento de evaluación del ejercicio del presupuesto, insistió.

También reiteró que las nóminas secretas se eliminarán ya que en el artículo 127º de la Constitución queda establecido de que ya no hay bonos, compensaciones y se va a transparentar la nómina del Gobierno Federal. Todos los ciudadanos van a poder acceder a la nómina, es decir, quienes trabajan, en qué trabaja y cuánto ganan.

En ese sentido, destacó que "hasta ahora no hay una nómina confiable, transparente, esto es importante aclararlo, ni lo investigadores más experimentados’’; inclusive, López Obrador los convocó a "que me informen si hay una nómina que agrupe todo lo que gana un funcionario del Gobierno Federal, no existe eso, porque reciben además del salario una serie de prestaciones, compensaciones, que tienen que ver con la integración del sueldo".

Te puede interesar: No vivimos del erario público y no ganamos 600 mil pesos: Jueces y Magistrados

Que todos los ciudadanos sepan cuántos trabajamos en el servicio público, cuál es nuestra labor y cuánto ganamos

"Los ciudadanos, van a ayudar porque puede ser, con todo respeto, de que aparezca alguien conocido que supuestamente está cobrando en una dependencia que tiene un cargo y resulta que es un aviador. Eso se va a denunciar y a corregir’’, añadió.

“Que nadie se robe el dinero, que no haya evasión fiscal, que no se falsifiquen facturas, que no haya corrupción, que las obras estén bien construidas, que se haga un camino bien hecho y no solo estén pintando con capita de asfalto y que ya cualquier ciudadano sabe que ese camino no va aguantar la próxima temporada de lluvia. Porque está mal hecha la obra’’.