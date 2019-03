Sin buena dirección fracasará la refinería, advierte FullGas

FullGas, uno de los grupos gasolineros más grades del país planteó que el gobierno federal debe designar a personas capaces para dirigir la construcción de la refinería en Dos Bocas, Tabasco, de lo contrario podría fracasar.

"Es un proyecto que beneficiará al país; sin embargo, no todo es color de rosa. Tenemos que exigirle al presidente López Obrador que ponga buenos ejecutores de estas ideas, pues si no designa a las personas adecuadas no sé si tendrán éxito. El triunfo de esos proyectos depende de cómo se realizan, es decir si en la nueva refinería de Dos Bocas, así como en otras que estén planeadas, utilizan el concepto de refinería modular (o preensamblada), sí tendrán éxito", dijo a El Sol de México Jesús Montoya, director operativo de Full- Gas, empresa con 110 estaciones de servicio, principalmente el sureste del país.

El Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 plantea 50 mil millones de pesos para la nueva refinería que tendrá una capacidad de procesamiento de 350 mil barriles diarios de crudo pesado. Contará con 17 plantas de proceso, 93 tanques y esferas, y un sistema de generación de energía autosuficiente. Asimismo, se proyecta obtener 170 mil barriles de gasolina y 120 mil de diésel de ultra bajo azufre diarios.

Frente a este modelo, el directivo de FullGas consideró que el modelo de refinería modular (muy popular en países como China) resulta, a pesar de su precio, más barato que una refinería tradicional cuya construcción es muy tardada.

En 2016, como parte de la reforma energética se dieron a conocer planes para la construcción de refinerías privadas modulares por parte del grupo de capitales estadounidenses denominado Refinerías Unidas de México (Refmex).

El proyecto incluía nueve refinerías con 11 mil 626 millones de dólares en Cadereyta, Nuevo León; Campeche, Campeche; Dos Bocas, Tabasco; Minatitlán, Veracruz; Lázaro Cárdenas, Michoacán; Manzanillo, Colima; Salina Cruz, Oaxaca; Tula, Hidalgo, y Tuxpan, Veracruz.