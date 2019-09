Sin licitar, CFE renta 10 mil vehículos

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) adjudicó de manera directa un contrato por 845.9 millones de pesos para arrendar durante seis meses más de 10 mil vehículos, desde sedán hasta camionetas y motocicletas, a Casanova Vallejo, y otras dos empresas.

La primera, propiedad de los hermanos Carlos y Joaquín Echenique Casanova, obtuvo en el sexenio anterior contratos por casi siete mil 500 millones de pesos. Según datos de Compranet, 70 por ciento de esos contratos los obtuvo por adjudicación directa.

En esta nueva administración, del contrato de la CFE, la mayor parte se asignó a Casanova Vallejo. La compañía le entregará en arrendamiento ocho mil 570 unidades, por las que recibirá un pago de 700.6 millones de pesos (precio con IVA).

Según el contrato, vigente de julio a diciembre de este año, la empresa eléctrica tendrá a su disposición dos mil 596 sedanes de cuatro cilindros, con un costo pro- medio por cada uno de seis mil pesos mensuales.

Casanova Vallejo se comprometió a entregar cinco mil 974 camionetas pick up de cabina doble y sencilla, de seis y ocho cilindros, cuyo uso le costará a la CFE entre 12 mil 603 y 18 mil 843 pesos mensuales, cada una.

El procedimiento CFE-0001-AD- SAN-0048-2019, con el que la CFE otorgó un contrato millonario a tres empresas en junio pasado se realizó sin testigo social, según da cuenta el portal de compras de la empresa productiva del Estado.

Al respecto, el presidente de la Asociación Mexicana de Arrendadoras de Vehículos (AMAVe), David Madrigal González, dijo a El Sol de México que no tenía cono- cimiento sobre el proceso de adjudicación y que como gremio están tratando de entender aún los procesos de contratación del nuevo gobierno.

“El gobierno está empujando a que todo se haga centralizado, desde la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda, y el por qué no todo mundo se alínea a eso no sabría la razón, pero si la CFE lo adjudicó a estas tres empresas asumo que consideró que eran las mejores para poderla atender”, refirió.

Este diario solicitó a la CFE una res- puesta sobre la decisión de otorgar por medio de adjudicación directa los contra- tos millonarios a estas empresas, pero la dependencia no contestó.

SE IMPONEN LOS TRES CILINDROS

Casanova Vallejo será también una de las siete empresas que rentarán vehículos al gobierno federal, en algunos casos para uso de secretarios y subsecretarios de Estado, de acuerdo con la política de austeridad de la nueva administración.

La Secretaría de Hacienda reveló ayer los resultados del procedimiento mediante la contratación consolidada, que realizó la Oficialía Mayor, liderada por Raquel Buenrostro, para la renta de vehículos. En la licitación pública nacional participaron 20 empresas, pero fueron siete las designadas para prestar el servicio: A2daht Health México; Arrendomovil de México; Casanova Vallejo; Integra Arrenda; Jet Van Car Rental; Lumo Financiera del Centro; y Value Automotriz, junto con Value Arrendadora.

Foot: Especial

El arrendamiento de vehículos para los funcionarios del gobierno de Andrés Manuel López Obrador es para los próximos tres años y costará entre mil 178 millones de pesos y dos mil 934.6 millones de pe- sos, según el fallo emitido por la dependencia a cargo de Arturo Herrera.

La arrendadora A2daht Health México obtuvo un par de contratos por 563.4 millones de pesos. La empresa entregará en renta automóviles Chevrolet Aveo y camionetas van de Urvan, de pasajeros a funcionarios de las secretarías de Hacienda, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, del Bienestar, así como de Cultura.

Las autoridades pagarán cada mes cinco mil 729 pesos por sedanes de tres cilindros, así como 15 mil 142 pesos por cada van de pasajeros.

Jet Van Car Rental rentará vehículos al gobierno, según dos contratos de entre 339 millones y 649 millones de pesos.

La arrendadora cobrará cada mes cinco mil 744 pesos por cada Chevrolet Aveo y 12 mil 397 pesos por un camioneta Nissan y Ford Ranger doble cabina 4X2.

Casanova Vallejo cobrará entre 334 millones de pesos y 827 millones de pesos por alquilar sedanes y camionetas pick up al gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

La empresa ofreció el arrendamiento mensual de un Chevrolet Aveo en cinco mil 764 pesos y en 12 mil 203 pesos las pick up Nissan de doble cabina.

Las autoridades le pagarán entre 444 millones de pesos a Integra Arrenda, una compañía que le rentará a las autoridades camionetas pick up y van de cargo a varias entidades del gobierno federal.

Lumo Financiera del Centro recibirá entre 56 millones de pesos y 140 millones de pesos por alquilar pick up doble cabina 4x4, van de carga y camionetas de 3.5 toneladas de caja a diversas dependencias gubernamentales.

Cada mes el alquiler una pick up Chevrolet Silverado cuesta 15 mil 366 pesos con Lumo Financiera del Centro. Y rentarle una camioneta Urvan, 14 mil 165 pesos.

Value Automotriz, en participación conjunta con Value Arrendadora, tiene un contrato de entre 35 millones y 89 millones para entregar camionetas Nissan Xtrail y Dodge Journey. Cada unidad cuesta al mes 13 mil 134.8 pesos.

Arrendomovil de México ganó contra- tos por un monto mínimo de 20 millones de pesos y un monto máximo de 50 millones de pesos para camionetas Ram 400, y motocicletas Susuki de 250 cc.

De acuerdo con los documentos que acompañan el procedimiento, la administración pública federal gastó por consumo de gasolina mil 730 millones de pesos en los últimos tres años.

Al arrendar vehículos sedanes de tres cilindros, el gobierno que obtendrá ahorros de 10 por ciento en el consumo de combustible, lo que equivale a 170 millones de pesos. Esos recursos los pueden destinar a programas prioritarios.

El contrato consolidado involucra a 101 instituciones públicas y seis mil 494 unidades vehiculares.

Con este procedimiento, estimó Hacienda, se obtendrá un ahorro de 74 millones 600 mil pesos por mes, tomando como base las cantidades de autos, así como de los precios reportados al cierre de la administración anterior.

“Esto significará un ahorro de más de dos mil 686 millones de pesos a lo largo de los tres años”, destaca la SHCP,

Según la dependencia, las empresas ganadoras contribuyeron a una disminución de 20 por ciento en el costo por vehículo, en promedio.

"No deben de comprarse vehículos de lujo y no se deben rentar flotilla de vehículos. Aquí ya se aplicó un plan de austeridad, pero vamos a una fase nueva, a partir de la minuta y es claro de que no se compran vehículos nuevos para funcionarios, ni renta.

"Nada más van a tener vehículo los secretarios, los subsecretarios y los equivalentes. De 500 vehículos que había para altos funcionarios cuando mucho ahora van a ser 50, entonces 450 vehículos me- nos, imagínense el ahorro solamente en gasolina", dijo el presidente López Obrador a principios de mayo al dar a conocer su Plan Nacional de Desarrollo.

Ese día, el Ejecutivo federal emitió un Memorándum de Austeridad Republicana que estableció la asignación de vehículos sólo a secretarios de Estado, subsecretarios y sus homólogos.

Ese día, las secretarías de Hacienda y de la Función Pública anunciaron medidas de austeridad para 300 instituciones con la intención de liberar recursos.