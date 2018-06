Soluciones logísticas a un click : Sendengo, al rescate del hombre-camión

La vida de un camionero en México no es una sencilla. Días completos detrás del volante, delincuentes en las carreteras y clientes que no pagan son sólo algunos de los inconvenientes. Pero quizá la cosa más difícil es asegurarse un espacio en el competido mundo de la logística y la movilización de mercancías.

Sendengo, una app creada por los ITAMitas Alejandro García, Jesús Sevilla, Sergio Plata y Marco Reyes, promete a los llamados hombres-camión ayudarles a quitar estos baches de su camino.

"El truco de la industria de carga es tener tu unidad rodando, que descargues y luego luego consigas una carga. Con Sendengo lo único que necesitas es tú y tu camión, toda la logística que necesitas detrás, administrativa, comercial, de pagos, tecnología y procesos, Sendengo te ayuda en eso", platica Marco Reyes, socio fundador y director de ventas y operaciones de la empresa.

Sendengo es una plataforma de asignación de cargas en línea en la que se vinculan clientes con transportistas a través de una app. Los clientes publican sus necesidades de envío de mercancías con origen, destino, tarifa objetivo y con requisitos especiales y eso genera notificaciones a los transportistas dependiendo de sus características. Finalmente, los transportistas hacen sus ofertas y los clientes toman las que les parezcan mejor.

Una vez cerrado el trato, Sendengo hace el monitoreo de dónde y en qué estado va la carga transportada, está en constante comunicación con los operadores y al final hace el pago a los transportistas.

Foto: Cortesía

"Somos un negocio B to B. México es un país con exceso de demanda de transporte, además manufacturero exportador, entonces eso hace que los grandes clientes tengan una enorme necesidad de transporte", explica.

A menos de dos años de haber sido fundada en octubre de 2016, entre los principales clientes de Sendengo están los gigantes Unilever, Grupo Modelo y Cemex, las cuales representan 90% de sus operaciones, además de trabajar con más de 80 pymes. Del lado contrario ya hay alrededor de 200 transportistas facturando trabajos de logística para estas empresas gracias a la app.

Esto demuestra el nivel de confianza que una industria tan tradicional como la de la logística le ha conferido a Sendengo, a pesar de ser una empresa pequeña y dirigida por hombres y mujeres que no superan los 35 años.

"Lo que hace que Sendengo sea atractivo con nuestros embarcadores es disponibilidad de transporte, que estamos aglutinando a los transportistas que estaban dispersos y estamos estandarizando sus servicios", explica Marco.

La carga de ser camionero

Foto: Alejandro Aguilar

El término 'hombre-camión' se refiere a aquella persona que maneja su propio camión, o posee hasta cinco unidades, y que representa el activo más importante de su negocio y el sustento de su familia; hombres que al mismo tiempo carecen de la formación y estándares de servicio para trabajarle a grandes empresas.

Este oficio -explican los emprendedores- es uno que se hereda de padre a hijo, y que ante sus duras condiciones está desapareciendo.

A estas personas va dirigida principalmente Sendengo; para quitarle a las grandes empresas de logística una tajada de su millonario pastel y hacerlo más atractivo como forma de vida.

La disrupción que Sendengo representa -explica Marco- impacta directamente en las empresas de logística grandes, pero más marcadamente en el mercado de los conocidos como "coyotes", que se encargan de conectar a transportistas y embarcadores a cambio de una comisión.

Mientras el estándar de comisión para un coyote está por arriba de 25%, Sendengo cobra una de 15%.

"Mucha de nuestra propuesta de valor hacia los transportistas es poder profesionalizarlos, ayudarlos en todo este proceso. Este cuate no podría acceder jamás a una gran transnacional porque no todos cumplen con los procesos que les exigen empresas como Unilever", platica Sergio Plata, director de Profesionalización al Transporte de la compañía.

Sendengo -explica- no sólo les asegura a los transportistas trabajo, sino que es un ecosistema de servicios asociados para su labor, como normalización de documentos, trámite de placas, certificación y capacitación en protocolos.

Esto cobra relevancia en casos como los asaltos en carretera, señala Plata. Los conductores son entrenados para responder a situaciones de riesgo y así aminorar la tasa de atracos o accidentes.

Un modus operandi que la empresa ha detectado es que los delincuentes se hacen pasar por policías ministeriales. Detienen a los operadores y simulan una revisión, pero ya dentro de la caja los amagan y roban la carga. Los últimos dos o tres años ha sido especialmente graves en la parte de robos, y la mejor forma de lidiar con ello es con prevención y los operadores están en la primera línea, según Sergio.

La regla de oro, dice, es nunca detenerse, concepto que también aplican sus fundadores para conducir a la empresa.





Una parada en el fracaso

Foto: Cortesía

"El hombre camión históricamente se ha dedicado a darle servicio a embarcadores que no exigen tanto, centrales de abasto, productos básicos no terminados. El gran problema son los procesos, cómo le hago para venderle a este cliente porque su factura tiene que tener ciertos detalles, contratos de confidencialidad con tus operadores, un tríptico de seguridad, una carta porte con ciertos requisitos, se convierte en un negocio. Estamos haciendo una labor social con ellos y también un negocio", platica Marco.

El modelo funciona, cada mes la empresa crece 28%, en promedio, con facturaciones que superan el millón de pesos.

Pero Sendengo no fue un éxito al primer intento. Luego de egresar de las carreras de Finanzas y Economía del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), los cuatro fundadores se habían familiarizado con el trabajo de Yossi Sheffi, experto internacional en el manejo de cadenas de suministro y análisis de riesgo. Inspirados en sus libros, los jóvenes lanzaron en 2015 una plataforma en la que los transportistas se acercaban a los clientes, y no al revés como sucede ahora.

"Se lanzó una plataforma en diciembre de 2015 que no vendió nada y que le invertimos unos 200 mil pesos, pero fue dinero bien invertido. Cuando fuimos a hablar con los transportistas lo que nos dijeron es 'no, lo que esta industria necesita es algo mucho más dinámico'. Este rollo no se lo lleva el que ofrece más barato, sino el primero que me lo ofrece. Recogimos aprendizajes del mercado hasta mayo de 2016 y comenzamos a construir la segunda plataforma, hoy Sendengo", recuerda Marco.

Ya con la fórmula adecuada, en tres años los jóvenes pasaron de trabajar de manera intermitente en sus departamentos a hacerlo en un piso completo en un edificio sobre Paseo de la Reforma, y a tener un equipo de 30 personas.

Pero estos emprendedores no están dando por hecho su éxito, saben que el modelo del hombre-camión tiene fecha de caducidad, mientras empresas como Amazon o Google experimentan con la entrega de mercancías con drones o unidades autoconducidas. Así, para 2019 la empresa está planeando abrir una unidad de investigación y desarrollo que le dé oxígeno y la mantenga vigente en el futuro.

"Hoy Sendengo sólo está en la parte de asignación de carga, pero lo segundo, lo más emocionante y a lo que verdaderamente le apuesta Sendengo es que queremos abrir un departamento de investigación y desarrollo donde comencemos a hacer cosas que le den un beneficio a la industria.

"Definitivamente queremos ser pioneros en tener una solución logística en el end to end del proceso logístico y en las cosas autónomas. En nuestro road map tecnológico está tener en 2022 los primeros resultados: una flotilla autónoma u operadores manejando remotamente sus unidades", dice Marco emocionado, con la hoja de ruta de Sendengo para los siguientes cinco años ya trazada

LOS SOCIOS

-En promedio, un hombre-camión tarda ocho días en registrarse en Sendengo

-"Estamos haciendo una labor social con ellos (los hombres-camión) y también un negocio": MARCO REYES, DIRECTOR DE VENTAS

-85 EMBARCADORES trabajan con Sendengo, entre ellos Unilever, Grupo Modelo, Cemex y Elektra