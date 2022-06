Sommos: El súper sin empaques

Dejar de generar basura es uno de esos buenos deseos fáciles de decir y muy difíciles de implementar.

Como consumidores estamos tan inmersos en la vida industrializada que dejar de usar empaques al hacer el súper es una tarea casi imposible. O al menos lo era en México, hasta que Tania Arroyo y Fernando Pérez co-fundaron Sommos.

Sommos es una plataforma donde se puede hacer el súper a domicilio de la forma más sustentable posible.

En Sommos se pueden encontrar productos orgánicos, sin pesticidas, de ingredientes biodegradables y hechos bajo los principios de comercio justo, tales como frutas, vegetales, granos, despensa, bebidas, lácteos, carnes y hasta productos de limpieza, belleza y de aseo personal.

Para lograr este abasto, Sommos busca a productores con prácticas sustentables y se coordina con ellos en cuanto a demanda y centraliza la mercancía en su propio centro de distribución.

Según explican, lo atomizado de este mercado hace difícil que el consumidor pueda encontrar a los proveedores y corroborar si son verdaderamente sustentables.

Asimismo, por sus métodos de producción no industriales, es difícil para un proveedor en solitario satisfacer una demanda a escala masiva.

La idea central de la plataforma gira en torno de hacerle más fácil la experiencia de compra al consumidor no iniciado en productos sustentables.

"Muchos de estos productores se mueven en pequeños comercios, páginas de Facebook, bazares, algunos mercados, cooperativas o son chinamperos. Fuimos diseñando la plataforma para que todo esto se encontrara englobado en un solo servicio.

"Tomamos este mundo de productos sustentables que ya existe, en el que hay muchas limitantes, y lo juntamos con este otro mundo de la inmediatez, la practicidad y la rapidez", aseguran.

Aquí la tecnología propietaria de Sommos resuelve estos problemas al centralizar, coordinar y llevar registro de los inventarios de varios de estos proveedores en un solo lugar.

"Desarrollamos nuestro propio software de gestión de inventarios que nos ayuda a gestionar los tiempos y lotes para manejar los productos dependiendo de qué se necesite.

"No nos vemos como una empresa de sustentabilidad, una empresa de supermercado, sino más bien como una empresa de sustentabilidad y tecnología", dicen.

El servicio tiene la particularidad de eliminar en la mayor medida posible el uso de empaques de un solo uso y así generar la menor basura.

Los usuarios durante la primera compra pagan por envases reutilizables de vidrio y plástico en los que reciben los productos. Para las compras subsiguientes la plataforma les informa a los usuarios qué envases deben retornar en su próxima entrega, los entregan al repartidor, y a cambio reciben nuevos envases con más producto.

"Eliminamos los empaques hasta donde se puede con un esquema de economía circular donde yo te entrego a tí, tú me lo devuelves, y yo se lo doy al productor para que pueda reutilizarlo".

En el caso de que los productos no puedan ser contenidos en este tipo de envases, como carnes o lácteos, Sommos se asegura de la correcta disposición y reciclaje de los empaques.

Esto representa un cambio profundo de paradigma –explican–, pues la legislación actual en la mayoría del mundo industrializado no obliga a los productores a responsabilizarse de los desechos que sus ventas generan.

En congruencia con todos sus principios, Sommos hace todos los repartos enteramente mediante el uso de bicicletas.

"Ahí nuestro enfoque está en reducir el impacto de la logística de la última milla y no enfrascarnos en las bicis a fuerza. Habrá ciertas situaciones en ciertas zonas donde la bici realmente sea contraproducente y no sea viable pero eso no va a detener el servicio. Buscaremos la forma en la que esos envíos vayan con un mínimo de emisiones y podamos contrarrestarlas de alguna forma con otra iniciativa".

A pesar de las complicaciones, Sommos ya cuenta con presencia en toda la CDMX, salvo Santa Fe y Álvaro Obregón, principalmente porque aún no registran la suficiente demanda, pero en la medida que sea lo contrario ampliarán el alcance.

"Todos los sistemas que tenemos diseñados tanto empresas, gobiernos locales y sociedad civil no están todavía optimizados para estos modelos de bajo impacto, nunca se pensó en los desechos y apenas nos dimos cuenta que fue un error y que tenemos que resolverlo ahora.

"Sabíamos que si queríamos lograr un cambio teníamos que usar la tecnología al servicio de la sustentabilidad".

GREEN PALS

Tania es una maestra en Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable quien antes de cofundar Sommos se dedicaba a la investigación académica y a la organización de bazares de productos sustentables.

Fernando, por su parte, es un ingeniero en telecomunicaciones y electrónica quien había trabajado como desarrollador para la plataforma de inversión Play Business.

Según cuentan, ambos se conocieron en 2019 durante un evento sobre producción sustentable y fueron platicando de cómo la tecnología podría ayudar a acercar al gran público la oferta disponible.

Según explican, uno de los mayores problemas a solucionar en los que repararon fue la dificultad de localizar y conseguir de manera cotidiana productos sustentables.

Ya hablar de un servicio on demand, a domicilio e inmediato estaba fuera de la norma.

"Algo tan sencillo como hacer el súper se convirtió en algo súper complicado para nosotros. Teníamos que con un día de anticipación planear a dónde íbamos a ir a hacer el súper y coordinarnos con los productores. Era pasar media día haciendo un tour por la Condesa y la Roma.

"Al final ni siquiera terminábamos con un súper completo. Entonces ahí fue donde nos cuestionamos ¿por qué si nosotros queremos lo mejor para el planeta nuestra vida tiene que ser tan complicada?".

A pesar de haber iniciado la venta al público en septiembre del 2020 la plataforma ya cuenta con un catálogo de mil 200 productos y mil 100 usuarios registrados.

Según refieren los emprendedores, el mercado de productos sustentables es uno en crecimiento que cada vez está más presente entre las prioridades de los consumidores.

Por ejemplo, de acuerdo con una reciente encuesta de la empresa de software corporativo Capterra, el 88 por ciento de los compradores en línea del país comprueba si un producto es sostenible antes de decidir si lo va a comprar, siendo los principales aspectos en que se fijan los materiales, el origen y los ingredientes.

Asimismo, un 51 por ciento dijo querer ser más radical en su forma de comprar y adquirir más productos sostenibles. Mientras que un 38 por ciento opinó que también quiere cambiar, aunque empezando con agregar más productos sostenibles a su canasta de compra.

Según adelantan Tania y Fernando en el corto plazo la plataforma saldrá a buscar capital armados con estas tendencias para así ampliar su presencia en la Zona Metropolitana del Valle de México, y de ahí hacia otros puntos de la República.

"Estas zonas están muy desatendidas y buscan este tipo de servicios de compras responsables. El primer paso es llegar ahí y luego podemos ampliar nuestra selección de servicios y productos".

Los emprendedores se dicen confiados de su propuesta, pues plataformas de delivery de supermercado más tradicionales como Jüsto o Joker han logrado captar la atención tanto de usuarios como de los inversionistas.

La idea en el largo plazo, según refieren, es ir más allá de hacer entregas de supermercado y convertirse en una super app, donde tanto usuarios como empresa encuentren todo un abanico de productos y servicios sustentables.

Algo así como un Rappi verde donde se puedan encontrar servicios de recolección de agua de lluvia, ropa de segunda mano, reciclaje y productos agroecológicos.

"Me sorprende que haya tanto financiamiento disponible para soluciones de delivery que son similares. En nuestro caso nuestro enfoque y misión es lograr ser la plataforma más importante de productos y servicios de sustentabilidad.

"Estamos desarrollando la tecnología para que tanto personas como empresas puedan hacer su transición a la sustentabilidad fácil, rápido y en un solo lugar".

Lee también otros contenidos de Normal ⬇️