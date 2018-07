"Somos la alcancía que están robando"; Trump defiende su estrategia comercial y afirma que todo irá bien

WASHINGTON.- El presidente de Estrados Unidos, Donald Trump, defendió su estrategia en materia de comercio internacional afirmando que la instauración de tarifas aduaneras a las importaciones forzará a los socios de su país a negociar.

"!Las tarifas aduaneras son lo mejor! Un país que trató comercialmente con Estados Unidos de manera injusta, o bien negocia un acuerdo justo o bien debe sufrir las tarifas aduaneras", tuiteó el magnate republicano.

"Es tan simple como eso, !y todo el mundo lo discute! Recuérdenlo, somos la alcancía que están robando !Todo irá bien!", agregó.

En un tuit posteado unos minutos antes había escrito: "Los países que nos trataron de manera injusta sobre el comercio durante años ahora vienen a Washington a negociar", sin dar nombres.

"Eso tendría que haber sucedido hace muchos años, pero como dice el dicho 'más vale tarde que nunca'", concluyó.

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, viajará este miércoles a Washington para intentar evitar una guerra comercial abierta con Estados Unidos.

La Casa Blanca amenaza con imponer derechos de aduana a las importaciones de automóviles europeos, lo que llevaría a Bruselas a decidir represalias equivalentes.

Tariffs are the greatest! Either a country which has treated the United States unfairly on Trade negotiates a fair deal, or it gets hit with Tariffs. It’s as simple as that - and everybody’s talking! Remember, we are the “piggy bank” that’s being robbed. All will be Great! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 de julio de 2018 Countries that have treated us unfairly on trade for years are all coming to Washington to negotiate. This should have taken place many years ago but,

as the saying goes, better late than never! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 de julio de 2018

Para defender la industria automotriz alemana, la jefa del gobierno de ese país, Angela Merkel, se dijo "lista" para negociar con Estados Unidos una reducción generalizada de los derechos aduaneros en el sector.

Washington aplica desde junio unas tasas aduaneras punitivas sobre las importaciones de acero y aluminio. Los europeos respondieron imponiendo fuertes aranceles a una serie de productos estadounidenses emblemáticos.

Trump conduce desde hace varios meses una ofensiva contra los principales rivales comerciales de su país, en especial China y la Unión Europea.

Obligó también a Canadá y México a renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, vigente desde 1994.