¡Soy dirigente obrero porque se me dio la gana!: Pedro Haces, líder de la CATEM

"¡Soy dirigente obrero porque se me dio la gana! Era empresario y dejé todo por la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México", afirmó con orgullo y satisfacción Pedro Haces Barba.

“Voy por mi tercer período como secretario general. Y es el último al frente del Comité Ejecutivo Nacional de CATEM, para el período 2024-2030. Tienen que ocupar este puesto nuevas generaciones. Los líderes no tenemos que estar toda la vida en la silla de liderazgo. Hay que dar ese lugar a los jóvenes”.

“Quiero, que después de que termine mi obra en 2030, poder hacer ya mi vida libre. No quiero estar al frente de la Confederación tantos años. Los jóvenes, la nueva generación, trae ideas frescas, traen nuevos ritmos.

México Pedro Haces justifica viajes de Ricardo Monreal en helicóptero

Y yo dedicarme a mi familia. Se descuidan muchas cosas personales por estar entregado al trabajo. Hay veces que voy hasta tres estados en un día por cuestiones laborales”.

Luego se quejan del avión, del helicóptero en la prensa. Para mí son instrumentos para llegar a donde tengo que hacerlo. No son instrumentos de goce sino de trabajo, justifica.

También puedes leer: Aspirantes al CEN del STPRM denuncian acoso, persecuciones y manipulación electoral

Así lo dijo en entrevista con El Sol de México, en la Sala de Juntas de la oficina que ocupa como Coordinador de Operación Política en la bancada de Morena en San Lázaro.

Haces Barba desgranó sus éxitos como empresario taurino en Las Ventas de Madrid y de espectáculos en Las Vegas. Habló de su aprendizaje de 15 años en las lides sindicales “en la otrora poderosa Confederación (la CTM) y no ocultó el orgullo de “parir” a la CATEM.

Reveló que uno de los más grandes honores en su vida, como senador de la República, fue presentar la iniciativa de Reforma Laboral que se aprobó por las dos Cámaras, y promulgó y publicó en el Diario Oficial de la Federación el presidente López Obrador en 2019.

Pedro Haces impulsó la reforma laboral aprobada en el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrados. Foto: Laura Lovera / El Sol de México

¿Por qué es dirigente obrero?

–Soy dirigente obrero porque se me dio la gana. Era empresario y dejé todo por esto. Mi madre es madrileña. Es española y por eso tengo el gusto de ser también parte de la empresa de la Plaza de Toros de Las Ventas en Madrid, desde hace algunos años.

Hace más de 20 años, todavía no nacía CATEM, y ya tenía una empresa en Las Vegas, Nevada, de espectáculos, narró.

No tengo porque esconder lo que soy. No soy como otros políticos y otros líderes incongruentes con sus formas y lo que dicen. No tengo nada que esconder, dijo con aplomo.

Finanzas Central FSTSE convoca a Congreso General para elección del CEN y Comisiones Nacionales Autónomas

Voy a seguir siendo lo que me gusta hacer: servir, ayudar. Y CATEM es como un hijo que yo parí, que yo cree, que es algo que no existía en este país.

Y precisa acerca de las centrales obreras: “No como en los viejos tiempos que los Presidentes de la República les ayudaban a las organizaciones obreras”.

Tengo la fortuna de no tener un solo sindicato de gobierno. Por eso todos mis sindicatos son con empresas del sector privado. “Nunca he recibido un peso del gobierno de México, desde hace 12 años, que tiene CATEM”, expresó.

Confederación que, dijo, “en tiempo récord es la más grande de México”. Sin dar cifras de los trabajadores afiliados refirió: “Son millones. Cada año en enero se hace un censo. Esperamos llegar a la meta en este enero que viene”.

Adjudica el crecimiento de CATEM como ninguna otra central obrera en los últimos años. “Y eso solo se debe al esfuerzo y trabajo mío, de todo mi equipo y de los compañeros que abrieron los ojos y se vinieron con nosotros, porque aquí no se cobran los contratos colectivos de trabajo”, dice sin falso orgullo.

Aquí, las cuotas que pagan los obreros se aplican a los sindicatos. Porque tienen un líder que no tiene necesidad porque cuando llegué a CATEM ya tenía empresas, reiteró.

Pedro Haces fundó la CATEM hace 12 años. Foto: Laura Lovera / El Sol de México

Pedro Haces recuerda su paso por la CTM

“Me acuerdo cuando llegué a la otrora poderosa CTM, hace 30 años ya. El líder juvenil tenía 66 años y era el juvenil. Entonces, de las cosas malas hay que sacar lo bueno”, señala.

Habló de la formación de jóvenes trabajadores en todo el país. “Cuando íbamos a pensar que hubiera en el tema sindical 11 mujeres líderes, jóvenes brillantes que son diputadas y diputados, que pertenecen a esta Confederación”, presumió.

Son de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Aguascalientes, Nuevo León, Oaxaca, recalcó.

Y en el CEN de 26 miembros casi la mitad, la mayoría son mujeres. Y eso no se pensaba antes nunca.

Finanzas Trabajadores azucareros logran aumento de salario y prestaciones en revisión de Contrato Ley

Cuando llegué al sindicalismo hace 30 años, solo había una mujer doña Hilda Anderson, a quien recuerdo con mucho respeto. Era la única. Era la líder de las mujeres (en la CTM).

Ahora están en todos los oficios. En la industria automotriz, donde todo mundo decía que era solo un trabajo para hombres, hoy la líder es una mujer.

En las plantas más grandes automotrices en México hay dirigentes sindicales mujeres trabajadoras. Ocupan esos puestos desde abajo. Así se estila en CATEM.

Secretario de Trabajo tomará protesta al CEN de la CATEM

Este lunes 25 de noviembre, el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Socal, Marath Bolaños López, tomará protesta a los integrantes del CEN de CATEM para el período 2024-2030.

“Estoy seguro que va a ser un evento muy bonito en el Teatro Metropolitan a las 17:00 horas” e invitó a su evento.

“Los líderes me escogieron por votación por unanimidad. No hubo una sola abstención y ni un voto en contra”, dijo muy ufano.

Mencionó logros y dijo que CATEM es el organismo gremial que ya certifica oficios a través del programa CONOCER que implementó el presidente Andrés Manuel López Obrador. “CATEM fue seleccionada para ser certificadora de todos los oficios”.

¿Qué buscan?

-Que la gente hoy tenga un mejor nivel de vida. No podemos olvidar el aumento de los salarios en el sexenio pasado. En la vida se habían dado esos incrementos. El presidente López Obrador fue el presidente de los trabajadores.

Y debemos recordar que no hay empresario sin trabajadores. Y viceversa: no hay trabajadores sin empresarios.

Hizo hincapié en que en este 20 de noviembre hace 12 años nació CATEM “que vino a revolucionar el sindicalismo en México. Doce años han pasado donde un grupo de mujeres y hombres que no estábamos de acuerdo con los ideales del viejo sindicalismo nos dimos a la tarea de crear una nueva confederación obrera.

Y hoy lo celebramos con bombo y platillo. Son 12 años, dos períodos que llevo al frente de la Confederación. Y hoy los líderes de todo el país, conforman las mil 193 organizaciones que pertenecen a CATEM a través de la consulta general que se hizo.

Y eso se desprende que cuando fui senador de la República, el presidente López Obrador promulga y se publica en el Diario Oficial de la Federación (DOF), pero nosotros presentamos la Reforma Laboral.

“Fue un servidor quien presentó esta Reforma Laboral, la iniciativa en la tribuna más alta del país. Que se aprobó por el Congreso de la Unión y promulgó y publicó el Jefe del Ejecutivo Nacional en mayo de 2019”.

“Para mí es uno de los más altos honores en mi vida el haber presentado esta Reforma Laboral, que nos dio la libertad en el mundo del trabajo. Por eso, abandoné las filas de la otra confederación (la CTM), otrora poderosa.

Milité en CTM 15 años, con una cercanía muy grande con dos hombres que en su tiempo fueron pilares fundamentales para la construcción del sindicalismo, como lo fueron Fidel Velázquez y Leonardo Rodríguez Alcaíne.

Pero que hoy, el sindicalismo tiene que ir a los ritmos que los tiempos marcan y es la modernidad. Y tenemos que estar en esa modernidad que es la robótica, la mecatronica, la inteligencia artificial.

“Hoy perdemos muchos empleos porque las máquinas nos superan. Y hacemos una reingeniería para que todos los empleos que se pierden, no solo en México sino en el mundo, se puedan recuperar. Y solo se pueden recuperar con que los jóvenes hoy tengan oportunidades”, afirmó.