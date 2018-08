Spider-man, The Walking Dead y Dragon Quest los juegos mas esperados por los gamers

Los pasatiempos del verano usualmente tienen que ver con la playa, piscina, y viajes, pero eso no impide disfrutar de los videojuegos que irán saliendo durante agosto y septiembre de este año y que muchos aficionados esperan con emoción.

Los fans de la serie de zombis más popular de los últimos tiempos están de suerte… o no, dependiendo de si les gustan los finales.

La empresa estadounidense Telltale Games pondrá fin a la historia que inició con una saga de videojuegos y lo hará con una versión para Xbox One, PS4 PC, con el juego titulado The Walking Dead: The final Season , donde los fans podrán conocer el desenlace de la historia partir del 14 de agosto.

El Campeonato Mundial de Fórmula 1 se lanzará para Xbox One, PS4 y PC y la fecha (24 de agosto) coincide con la del Gran Premio de Bélgica 2018.

Los gamers podrán conducir virtualmente modelos históricos como el Ferrari 312T2 o el M23 de McLaren, pilotados por Niki Lauda y James Hunt cuando compitieron en 1976, además de automóviles más actuales.

Dragon Quest IX , o conocida como Ecos de un pasado perdido , es una de las sagas más veteranas y aclamadas, que ha logrado ser parte de la cultura japonesa. A partir del 4 de septiembre estará disponible para PS4 y PC, y más adelante para Nintendo Switch.

EN SEPTIEMBRE

El videojuego Spider Manestará disponible a partir del 7 de septiembre en exclusiva para PlayStation 4. Para su creación se necesitaron a más cien personas que trabajaron por varios años.

"No queríamos contar la misma historia de la película", explicó Bryan Intihar, director creativo de Insomniac Games, elestudio que lo produce.