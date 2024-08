STPS investigará a Impro Industries tras queja por derechos laborales bajo T-MEC

Por protestar legítimamente por irregularidades en el proceso de revisión del contrato colectivo de trabajo y omisiones en proceso de reparto de utilidades, represión anti-sindical y acoso laboral en la empresa Impro Industries México fue despedido Juan Manuel Crespo Castro, delegado especial de la Liga Sindical Obrera Mexicana (LSOM).

Así lo acreditaron los representantes de los Departamentos de Comercio y de Trabajo del gobierno de los Estados Unidos, luego de una investigación en el marco del Mecanismo de Respuesta Rápida del T-MEC.

Ahora, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), después de la notificación de su homólogo estadounidense, tendrá que valorar esta solicitud para realizar su propia investigación en un plazo de 45 días que ya corre.

Así lo relató el propio despedido en entrevista con El Sol de México, quien dijo que lo que se demanda es su reinstalación inmediata, el pago de los salarios caídos y las prestaciones no cubiertas desde su despido que ocurrió el pasado 6 de mayo a las 15:23 horas.

Impro Industries México, S. de R.L. de C.V. es una empresa de origen chino que en cinco naves de fundición a presión, fundición en arena y productos de mecanizado de precisión, manufactura partes automotrices, aeroespaciales, para helicópteros y para barcos.

Sus clientes son entre otros Bosch, Cummins, Honeywell, Eaton, BMW, General Motors, Caterpillar.

Se ubica en Villa de Reyes, a 36 kilómetros de la capital de San Luis Potosí. Laboran poco más de 3 mil personas.

“Todo empezó con ser portavoz de las inconformidades de algunos compañeros, por falta de equipo de protección personal, por problemas con el transporte, con el pago de tiempos extras”, relata.

“Busqué una alternativa para el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Automotriz y Servicios en General, Similares y Conexos de los Estados Unidos Mexicanos de la CTM, que desde el 1 de marzo de este año se tenía que revisar el contrato colectivo de trabajo y nos daban largas y largas.

“Así llegué a la Liga Sindical Obrera Mexicana y me afilié con ellos. Para esto, varios compañeros también se sumaron a este nuevo sindicato.

“Y fue con la revisión al CCT que más presioné con los dirigentes de la CTM. Y esto les molestó. Porque no habíamos recibido aumento de salario al primero de marzo. Nunca hubo una revisión.

“Nos daban puras largas, que era la empresa, que no, que era el sindicato, pero no había una solución concreta. Entonces, nosotros internamente nos organizamos y alzamos la voz directamente con la empresa. Varios compañeros fuimos y hablamos con la encargada de Recursos Humanos.

“Ella nos dio una respuesta no verídica. Nos dijo el 12 de abril: ‘ya va a salir su aumento’, pero no fue así, nos lo postergaron y el aumentó llegó hasta el 4 de mayo, en lugar de marzo.

“Los dirigentes del sindicato de la CTM nos dijeron: ‘ya se hizo la revisión’, pero nunca hubo una consulta a los trabajadores. Y cuestionamos cómo se había revisado el CCT si no hubo convocatoria para la negociación, no estuvo una comisión de compañeros en esa negociación.

“Los de la CTM escogieron solo a dos personas y los llevaron, pero esos acompañantes nos dijeron que no hubo negociación y que solo los de la empresa les dijeron que se iba a aumentar el salario.

“Y ante eso y que se venía el pago de reparto de utilidades, los de la empresa dijeron que no había utilidades, que estaban en números rojos y que no iba a haber pago.

“Ante eso, nos organizamos para que se verificaran los estados de cuenta y sí realmente estaba la empresa en números rojos. Pedimos nosotros que nos mostrarán la carátula del SAT, porque ellos decían que las ganancias fueron de solo $2 millones de pesos para repartirse entre 560 trabajadores.

“Pero nosotros vemos la magnitud del trabajo, el hecho de trabajar de lunes a sábado y varias veces hasta los domingos, era increíble que no hubiera ganancia para la empresa. Nunca paramos la producción por bajas ventas o porque tuviéramos exceso de inventarios.

“Si no nos daban una respuesta, íbamos a hacer un paro de manera incógnita para que no hubiera represalias, pero no falta alguien que dijera que yo era el que andaba con las exigencias y organizando el paro y que estaba afiliado a otro sindicato.

“El día 6 de mayo, a las 15:23 minutos, me llaman de Recursos Humanos y me dieron a firmar una liquidación, pero no me daban fundamento por qué era mi despido. Que era un despido injustificado, que no había razón para el despido, que no querían ya una relación laboral conmigo, me dijeron.

“No firmé, porque no me decían el motivo de mi despido, para yo firmar el documento.

“Y entonces llamaron a los guardias de seguridad. Y cabe mencionar que la planta donde trabajamos está muy retirada de la mancha urbana. Me sacan de la planta y me dicen que va a pasar un transporte por mí.

“Pero viene otro guardia y me dice que no va a llegar nadie por mí y que me trasladara por mis medios. Estamos de San Luis Potosí capital, como a 36 kilómetros. Y de la empresa que está en Villa de Reyes al punto más cercano donde se puede tomar un medio de transporte son 12 kilómetros. Ese día estaba en el segundo turno: entrada a las 15:00 horas y salida a las 23:00 horas. Por mis medios me regresé a mi domicilio.

DENUNCIAS DE GOLPES Y ACOSO LABORAL

“Como pertenezco a la Liga Sindical Obrero Mexicana, ellos me apoyaron para interponer una queja ante el MLRR. Ya se interpuso la denuncia.

“Vinieron personas de Washington a hacernos entrevistas, a mí para conocer el problema, y el día 5 de julio nos dieron el fallo a favor que había pruebas contundentes de que era denegación de derechos laborales, y una complicidad entre empresa y sindicato de la CTM para esa denegación de derechos.

“De Washington mandaron el oficio a la STPS para que ellos inicien su investigación aquí en SLP.

“Ya me entrevisté este lunes en la STPS en la CDMX. Fuimos varios compañeros. Les platicamos cómo fue todo este proceso desde que empezamos a indagar sobre los movimientos del sindicato de la CTM, a exigirles nuestros derechos.

“Nos dijeron que luego vendrán a SLP a entrevistarse con los funcionarios de la planta, conocer las condiciones laborales, la represión que existe y la situación del Sindicato de la CTM. La Liga pide mi reinstalación”, subrayó.

Sobre los antecedentes de irregularidades en la relación laboral con la empresa Impro Industries México, comentó:

“Hubo bajas de dos compañeros antes de que me corrieran. Buscaban cambiar planillas en el sindicato de la CTM de personas que están actualmente. Se dieron cuenta en la empresa y los dieron de baja antes que a mí. Ellos aceptaron su liquidación.

“Lo que demandaban era el cambio de delegados. Actualmente en la planta hay 4 delegados internos de la CTM y los compañeros querían postularse a esos puestos. No se los permitieron y los liquidaron”.

“Además, ellos hicieron una serie de denuncias ante la Secretaría del Trabajo de aquí de San Luis Potosí. Se hicieron varias auditorías en la planta de situaciones de maltrato físico, psicológico, de acoso laboral.

“En la planta donde estaban ellos hay personal chino como supervisores y ajustadores, quienes tratan mal a la gente. Han llegado a golpearlos, los tratan de manera muy denigrante como personas. Y uno de ellos alzó la voz y los corrieron”.

De las dirigencias empresariales, dijo Juan Manuel Crespo: “Son chinas y de Turquía. En la planta donde yo estaba eran dirigencias turcas. Ahí no hay violencia física, pero el acoso laboral existen todas las plantas de la empresa”.

“Tienen la creencia los supervisores de maltratar a los trabajadores. Hubo comentarios del supervisor turco de que en su país, en Turquía, el supervisor es un dios para los trabajadores. Y ellos quisieran que así los tratáramos a ellos, que los alabáramos. Pero el acoso laboral sí es muy pesado. Por eso es tanta la rotación de personal, que tiene esa planta porque la gente no está a gusto trabajando”, denunció Crespo Castro.