Suben bolsas de EU ante anuncio de apoyo económico de la Fed

Los mercados de Wall Street quieren cerrar la semana en números negros impulsados por los anuncios de nuevos apoyos de la Reserva Federal (Fed)

El Dow Jones gana 1.22 por ciento a las 10:00 horas, para ubicarse en 23 mil 719 unidades, mientras que el Nasdaq avanza 0.77 por ciento a ocho mil 153 puntos.

"Esta semana, en sólo cuatro días, hemos tenido el incremento más grande en el mercado de capitales desde 1974. ¡Tenemos una gran oportunidad de rebotar, cuando el enemigo invisible se haya ido!", señaló Donald Trump en su cuenta de Twitter.

This week, in only 4 days, we had the biggest Stock Market increase since 1974. We have a great chance for the really big bounce when the Invisible Enemy is gone! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 de abril de 2020

El incremento es impulsado por el anuncio de un nuevo apoyo dado a conocer por la Reserva Federal de Estados Unidos, por 2.3 billones de dólares para incrementar la capacidad de préstamos del sistema bancario de la economía más grande del mundo.

El anuncio ocurre en un entorno en el que el Departamento de Trabajo anunció el jueves que 6.6 millones de personas hicieron nuevas solicitudes de seguro por desempleo y acumula 17 millones en las últimas tres semanas.

El gobierno de Estados Unidos negocia también un paquete de ayudas por 250 mil millones de dólares con el Congreso para apoyar a las empresas pequeñas.

"Los demócratas bloquean un fondeo por 251 mil millones de dólares que ayudará a las empresas pequeñas a mantener sus empleos. Debería ser sólo por esa razón, sin adeudas", añadió Trump en la red social.

Los demócratas quieren que los recursos se destinen a los hospitales y los apoyos alimenticios.