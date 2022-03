Baja California Sur exportará 500 toneladas de jícama a EU este 2022

Han sido 32 años los que Jesús Manríquez Geraldo se ha dedicado a la siembra y cosecha de diferentes frutas y verduras que son enviadas a otros lugares del país, incluso fuera de México.

Este año, asegura que estará enviando 500 toneladas de jícama a Tijuana, Baja California. Aunque el clima y la pandemia han afectado su trabajo, esta temporada prevé una pequeña recuperación.

“La verdad que la producción ha estado muy difícil, ya no es como años atrás por la cuestión de la falta de lluvias, los chubascos que cada vez afectan más a nuestras tierras, la pandemia también, aparte los fertilizantes y todos los insumos que necesitamos están muy caros. Los precios sí hemos logrado mantenerlos, pero no podemos subirlos; hay ganancias, pero no como antes, aunque si comparamos con los dos años de atrás nos vamos a defender en este año”.

Más ganancias esta temporada

Alrededor de 500 toneladas se prevén enviar a Tijuana para ser entregadas a una empresa estadounidense en esta temporada. A diferencia de años anteriores, en esta ocasión creen tener un poco más de ganancias, ya que pese a las dificultades lograron tener buena producción de jícama y el precio se está comportando estable.

“Yo tengo 32 años dedicándome a la siembra y cosecha de alimentos como chile, cebolla, sandía, melón, pero últimamente nos hemos enfocado a la jícama; tengo 60 hectáreas donde siembro este alimento, empezamos la temporada de siembra en septiembre y terminamos en abril; ahorita ya tenemos buena cosecha que será enviada a una empresa de Tijuana”.

Jesús Manríquez siembra y cosecha jícamas en Los Planes, Baja California Sur, desde hace 32 años / Foto: Adriana Márquez | El Sudcaliforniano

Pronostican que en 2022 sí pudiera ser un buen año para mejorar sus ingresos debido a que el precio en el mercado de la leguminosa tiene un costo entre 10 a 11 pesos el kilo.

Situación actual de la producción

Jesús Manríquez destacó que debido a la crisis climática y la pandemia, agricultores de la zona decidieron bajar la producción de alimentos que sembraban para la temporada, pues la falta de agua ha generado que algunas tierras no estén aptas para cosechar y ante esto, las temperaturas no favorecen para su crecimiento, por lo que espera que este año sí se puedan presentar las precipitaciones suficientes, ya que una gran parte de las personas que habitan en Los Planes, Baja California Sur, viven de la siembra y cosecha.