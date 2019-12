No habrá inspectores laborales como pedía EU, asegura Seade

El negociador mexicano para el T-MEC, Jesús Seade, confirmó que no habrá inspectores laborales en el nuevo acuerdo como lo habían demandado sindicatos de Estados Unidos. Será vía paneles como se resuelvan las diferencias en la materia, aclaró el funcionario.

En Twitter, Seade dijo que tras una negociación compleja, México, Estados Unidos y Canadá acordaron otras mejoras a favor de los ciudadanos en biomedicinas, pero lo más importante fue el "bloqueo a paneles".

En un tuit previo, Jesús Seade respondió a una publicación de Richard Trumka, el dirigente del mayor sindicato de EU y representa a más de 12 millones de trabajadores, quien promovió cambios al acuerdo pactado el año pasado.

Gusto decir q/tras negociación muy compleja MX, EU y CAN llegamos a acuerdo. Se cubre laboral sin inspectores: será vía páneles, normal en acuerdos comerciales. Otras mejoras importantes a favor de ciudadanos en biomedicinas y "bloqueo de páneles", de lo más importante. ¡TMEC va! — Jesús Seade (@JesusSeade) 10 de diciembre de 2019

En un hilo en la red social, el dirigente laboral estadounidense aseguró que por primera vez habrá normas laborales exigibles, incluido un proceso que permita las inspecciones de fábricas e instalaciones que no cumplan con sus obligaciones.

En la negociación se exigió un pacto con beneficios laborales y ahora los trabajadores pueden apoyar con orgullo el T-MEC. La propuesta de 2017 era defectuosa, dijo Trumka.

Seade se refirió a la publicación de Trumka. "No puedo decir que fue un placer porque eres duro mi amigo. Pero fue un honor trabajar con usted en muchas reuniones e indirectamente, ya que está enormemente comprometido (...) Este T-MEC es excelente para nuestros trabajadores en nuestros tres grandes países".

I cannot say it was "a pleasure" because you are TOUGH my friend. But it surely was a very great honor to work with you in many meetings and indirectly, as you are hugely committed and straight as a die. This final USMCA is great for our workers in our three great countries. https://t.co/csZJzPrpJg — Jesús Seade (@JesusSeade) 10 de diciembre de 2019

Más temprano, la legisladora demócrata de EU, Nancy Pelosi, confirmó que un acuerdo revisado del T-MEC será firmado por Canadá y México.

La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos dio este martes su respaldo a la nueva versión del tratado comercial T-MEC con México y Canadá al asegurar que es "una victoria para los trabajadores estadounidenses".

"El acuerdo que presentamos hoy es infinitamente mejor que lo que la Administración propuso en primer lugar. Es una victoria para los trabajadores estadounidenses", subrayó Pelosi en una comparecencia en el Congreso.

Antes, el representante de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, dijo a la cadena Fox News que su país está a "milímetros" de conseguir un consenso para que la Cámara de Representantes someta a votación y apruebe el nuevo pacto arancelario T-MEC negociado con Canadá y México.

With the transformative changes we won, Democrats have achieved a #USMCA agreement that is infinitely better for American workers than what was originally proposed by the Trump Administration. pic.twitter.com/LywXwZjWTy — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) 10 de diciembre de 2019

Este mediodía, la viceprimera ministra de Canadá, Chrystia Freeland; y la embajadora mexicana en Estados Unidos, Martha Bárcena; el asesor del mandatario Donald Trump, Jared Kushner; y el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, firmarán en Palacio Nacional de la Ciudad de México el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

En este contexto, el tipo de cambio al mayoreo amaneció en 19.23 pesos por dólar, con pocos movimientos debido a que el mercado descuenta la aprobación del T- MEC, y a que los cambios que quiere el congreso estadounidense serían aceptados por México.

La Bolsa Mexicana de Valores opera a esta hora con una ganancia de 1.15 por ciento.

