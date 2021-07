T-MEC permitió a México ser más competitivo en el sector primario

A 26 años del TLCAN y a un año del T-MEC, la Agricultura cumple con la gran responsabilidad de garantizar la seguridad alimentaria de la sociedad y se posiciona internacionalmente por la calidad de sus productos agropecuarios y pesqueros, afirmó el titular de la Agricultura, Víctor Villalobos Arámbula.

Durante su participación en el Conversatorio “El Gobierno de México y la Implementación del T-MEC, que organizó la Secretaría de Economía, precisó:

"Esto no es más que resultado del trabajo de todos los productores que día tras días garantizan esa producción sino que incorporan conocimiento y en busca de un comercio justo y de socios. Y es a lo que debemos aspirar en este nuevo Tratado México, Estados Unidos y Canadá”.

Destacó que desde el inicio, el Tratado puso al sector agropecuario y pesquero en competencia con el país más altamente tecnificado y de más capacidad tecnológica. “No fue nada fácil para México y sin duda también para Canadá, poder llegar a este nivel de producción y capacidad de competencia, de la que hoy en día disfrutamos”.

Un factor destacado fue la innovación tecnológica en el sector y la determinación de los productores de cada día ser más competitivos, dijo.

"Somos hoy reconocidos entre los 5 países más destacados en materia de sanidad e inocuidad alimentaria del mundo”.

Comentó que la relación con Canadá y Estados Unidos, “nos ha permitido ser más eficientes y competitivos y hoy día damos cuenta de esto a la sociedad”.

Refirió que el año pasado, en el peor año por el impacto del Covid-19 a la humanidad y México no fue la excepción, “el país no tuvo problemas para alimentar a su población. No tuvo ventas de pánico, ni precios que se dispararan”.

Los productores no bajaron los brazos, estuvieron a la altura y hoy día, damos cuenta de un crecimiento del sector del 2%, cuando tristemente cayó la economía del país como la del resto de las naciones.

"Y eso es resultado del trabajo permanente y constante de los productores”, insistió.

“En consecuencia se logró un superávit que rebasó los 13 mil 800 millones de dólares. En otras palabras, vendimos más que lo que compramos. Y esto ocurre así en los últimos 8 años; pero la del año pasado fue una situación excepcional en mucho, gracias a la relación comercial que progresivamente se ha incrementado con los Estados Unidos. Y en menor proporción también con Canadá”.

Del Tratado de Libre Comercio, apuntó que estimuló, promovió la capacidad fundacional de competir con uno de los países más avanzados en agricultura del mundo y por otro lado, llegar a tener niveles de competitividad tan altos hoy día.

Nos ven como un socio que complementa eficientemente la demanda de este importante país.

En ese sentido, resaltó: “Vemos a los EU como un socio comercial, no más y no menos. Y en ese contexto tenemos una relación de mucho respeto. Hay complementariedad y la búsqueda de un mercado integral norteamericano”.

Señaló además que el Continente Americano es la opción para garantizar la alimentación del mundo y en función de los grandes retos que enfrenta la humanidad muchos de ellos fuera de la capacidad de nuestro control como el cambio climático al final de cuentas en la búsqueda de garantizar la alimentación de la creciente población en mucho está ubicado en nuestro Continente.

La integración de un mercado norteamericano complementado con el mercado de Sudamérica tiene y ofrece ese gran potencial.

Sostuvo que “México va a seguir siendo un jugador muy importante en esta relación porque tenemos gente, clima, campo, la capacidad, tenemos agua. Las condiciones adecuadas para ser un socio confiable, un socio que demanda la relación de iguales y complementando este papel que nos tocó jugar en este intercambio comercial.

Finalmente, dijo a las titulares de Economía, Semarnat y del Trabajo: “ Hacia el futuro colegas, veo un futuro promisorio y jugaremos un papel más determinante en esta complementación”.

El futuro para la agricultura de nuestro país es de crecimiento y de justicia para quienes por muchos años estuvieron olvidados, expresó el secretario de Sader.

