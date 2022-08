Presentan quinta queja laboral contra México en el T-MEC; empresa busca imponer sindicato

Es la quinta queja que se interpone mediante el Mecanismo de Respuesta Rápida, en el marco del T-MEC, bajo el argumento de que la empresa VU Manufacturing busca imponer un sindicato favorable en su planta en Piedras Negras, Coahuila.

“Nosotros como organización sindical no buscamos contratos. Somos un sindicato de servicio que apoya y atiende las demandas de los trabajadores. Ellos se acercaron a nosotros y de esa manera es como el Sindicato de la Industria Maquiladora (SIM), apoya a los trabajadores de la empresa VU Manufacturing”.

Así lo refiere Leocadio Hernández Torres, dirigente de Federación Regional de Trabajadores del Norte del Estado de Coahuila (FRTNECOAH-CTM).

En entrevista con El Sol de México, el líder de trabajadores explica el trasfondo de ese caso: “Hay grupos, asociaciones civiles que financiados por sindicatos de Estados Unidos buscan generar ruido y desestabiliza empresas, sobre todo estadounidenses y muy particularmente las que pertenecen a la industria automotriz”.

“Aquí hay una persona, Julia Quiñones, que manejan los norteamericanos, que le dan dinero desde hace décadas para generar problemas. Hoy con esta situación y que los sindicatos tiene presencia importante a través del Mecanismo de Respuesta Rápida del T-MEC esas son las consecuencias. Aprovechan este tipo de situaciones para generar estas quejas”, puntualizó.

Respecto a la planta de VU, comentó: “Los trabajadores de esa planta que tiene cerca de dos décadas de trabajar en Piedras Negras, se acercaron a nosotros, desde hace tres, cuatro años, con fines de afiliarse al SIM, pero no hubo nada formal. Fue en noviembre de 2021, que otros trabajadores de la misma empresa, nos buscaron con el mismo fin”.

Se les explicó que tenían que hablar con sus compañeros en sus casas y que firmaran quienes aceptaban afiliarse y adjuntaran sus recibos de trabajo, como constancia para verificar su empleo.

Así lo hicieron ese fin de año. La planta de la VU Manufacturing cierra en Navidad y a principios de este 2022, mandé un escrito a la empresa con esa relación de trabajadores que quieren sindicalizarse libremente y se evite un emplazamiento de huelga.

Luego hablé con el gerente de Recursos Humanos, Marcos Salinas, quien me dijo que el dueño de la empresa, un inversionista de Estados Unidos, no quería ningún sindicato; “pero me prometió que hablaría con él y le plantearía el asunto”.

En junio de este año, con la legitimación de los contratos colectivos de trabajo, “estaba muy ocupado en esa tarea y no recordé lo de la panta de VU. Y por mediados de año me llama el licenciado Marcos Salinas, me dice que el inversionista americano, propietario de la empresa VU Manufacturing, estaba de acuerdo con que los trabajadores se sindicalizaran y hacer proselitismo”.

También confió que le dijo al gerente de Recursos Humanos, programarse para hablar con los trabajadores que invitaron a la CTM a representarlos.

“Ese fue el procedimiento de sindicalización y fue cuando me dí cuenta de la existencia de otro organismo gremial, la Liga Sindical Obrero Mexicana (LSOM), interesada en conformar un sindicato más en la misma empresa.

Luego nos enteramos de la queja ante el Mecanismo de Respuesta Rápida. Considera que ¡es excesiva, sí se toma en cuenta que la Ley Federal del Trabajo (LFT), contempla que en el caso de que existan dos sindicatos se debe realizar un recuento de votos”.

Grupos que buscan generar ruido

Denunció que hay grupos, asociaciones civiles que financiadas por sindicatos de Estados Unidos buscan generar ruido y desestabilizar las empresas sobre todo las norteamericanas y muy particularmente las que pertenecen a la industria automotriz.

¿Son sindicatos de EU los que interpusieron esta queja?

-No, son gente de México que las utilizan; pero son financiados por sindicatos estadounidenses.

¿Y en este caso, la Liga Sindical Obrero Mexicana, la que la interpuso?

-Es correcto. Usaron a trabajadores que ignoran todo lo que hay detrás.

También comentó que previo a que la Liga Sindical Obrero Mexicana (LSOM), que presentó la queja ante la autoridad laboral de los Estados Unidos, obtuviera la Constancia de Representación, el Sindicato de la Industria Maquiladora (SIM) ya la tenía.

“Por lo que los trabajadores deberán votar, como lo marca la Ley Federal del Trabajo por la organización gremial que los representará. Los trabajadores van a formar su sindicato ya sea con el Sindicato de la Industria Maquiladora, afiliada a la CTM o con la Liga Sindical Obrero Mexicana. No hay problema”.

Sobre las actividades de esta empresa VU, don Leocadio mencionó que se dedica a coser los asientos y cubreasientos de los vehículos. “Es una planta que tiene de 8 a 10 años de operar en Piedras Negras. Ninguno de sus trabajadores están afiliados a ningún sindicato”, precisa a El Sol de México.

“Son alrededor de 300 trabajadores en esta planta. No ha habido ningún sindicato. La postura de la empresa era la no sindicalización de los trabajadores. Y se acercaron a mi Leocadio Hernández Torres, secretario general de la Federación Regional de Trabajadores del Norte del Estado de Coahuila, CTM, donde la gran mayoría de las plantas están afiliadas.

“Representamos alrededor de 20 mil trabajadores en la región norte de Coahuila. Quizás haya dos o tres plantas que no pertenezcan sus sindicatos a la CTM, son de la CROC, pero muy pocas. “Albergamos trabajadores de la industria automotriz y en otros giros también como ensamble de motores, motores para refrigeraciones y gran diversidad de empresas”.