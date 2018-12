Dan tarjetas, pero no saben cuánto les cuesta

Los usuarios de tarjetas de crédito desconocen en su mayoría las comisiones que pagan al banco y que sólo el año pasado sumaron en conjunto 108 mil millones de pesos.

Una encuesta de Kardmatch, una plataforma digital especializada en tarjetas de crédito, señala que 64 por ciento de los usuarios no conoce cuáles son las comisiones que el banco le cobra por el uso de sus plásticos.

El reporte Evolución de Cobro de Comisiones Bancarias y sus Reclamaciones 2018, de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), las tarjetas de crédito son el segundo producto de la banca que cuenta con más comisiones, sólo por debajo del crédito hipotecario.

Según el organismo, existen en el mercado 170 plásticos con mil 56 comisiones, lo que significa seis comisiones por cada uno de estos productos.

El estudio aplicado a dos mil 799 usuarios de este instrumento financiero revela que 36 de cada 100 sí conocen cuáles son las comisiones de sus plásticos. Para este grupo, el cobro más injusto es el pago de anualidad.

Por esta membresía los usuarios pagaron a la banca 18 mil 382 millones el año pasado, 9.0 por ciento más que en 2016.

Otro de los cobros que para los usuarios resulta injusto es el que se aplica por no usar el plástico. Pero habría que aclarar que de acuerdo con el Banco de México, los bancos no pueden cobrar comisión por no utilizar durante un año calendario la tarjeta de crédito, si durante ese periodo se cobró la anualidad o algún otro concepto equivalente.

COMISIONES O TASAS

Para más de la mitad de los encuestados (59 por ciento) es más relevante hacer una regulación en las tasas de interés de las tarjetas de crédito que modificar las comisiones que los bancos cobran por el uso de los plásticos.

“Recientemente se ha hablado mucho sobre la propuesta de eliminar el cobro de comisiones bancarias, sin embargo, en el tema de las tarjetas de crédito hemos visto que para el consumidor es mucho más crítico tener acceso a tasas de interés más baratas que dejar de pagar comisiones", dijo Joel Cortés, CEO de Kardmatch.

El especiaista indicó que esto se debe a que en el mercado mexicano ya existen muchos productos sin anualidad y el resto de las comisiones se pueden evitar si no se cae en errores al utilizarlas. "Es en las tasas de interés donde tenemos un rezago importante, no sólo con respecto a los países desarrollados, también si nos comparamos con otros países de América Latina, como Colombia y Perú”, agregó.