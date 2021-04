Apple Event y sus más recientes productos para este 2021

Apple Inc esperó hasta este mes de abril para realizar su tan esperado evento virtual, el cual tiene finalidad de presentar sus nuevos productos de 2021. Algunas de las innovaciones más esperadas de la marca está la nueva iPad, una actualización más de iOS (14.5) y los Air Tags.

Entre lo planeado también se encuentra la presentación de un nuevo servicio de podcast por suscripción.

Apple Card, la nueva tarjeta de crédito

El primero de los productos en ser presentado fue la Apple Card, una tarjeta de crédito con la que la empresa busca “crear un crédito igualitario” y se adelantó que se buscará innovar con una versión familiar.

Apple Podcast

En el evento también se informó sobre la actualización de las nuevas funciones de Aplle Podcast, servicio que permitirá una mejor movilidad de los contenidos en audio en un nuevo diseño para la aplicación.

iPhone 12 estrena color

El popular iPhone 12 aún no ha sido destronado y prubea de ellos es que en el Apple Event fue presentado un nuevo color para este exitoso modelo. Se trata del púrpura.

Apple presenta AirTag para encontrar objetos perdidos

La multinacional estadounidense Apple presentó también su nuevo producto AirTag, una pequeña ficha circular plateada y equipada con un chip que se puede amarrar a objetos como llaves, bolsos y carteras para luego localizarlos en caso de que se pierdan.

AirTag, diseñada para competir con el popular Tile, un dispositivo ya en el mercado de características muy similares, utiliza la tecnología "Encuentra Mi" del sistema operativo iOS, la misma que permite ubicar un teléfono iPhone extraviado.

Equipado con un chip U1, esta ficha puede sujetarse con un llavero y personalizarse con el "emoji" que se elija. Cuesta 29 dólares y saldrá a la venta el 30 de abril.

Apple TV 4k

Apple TV 4K será la nueva televisión inteligente de la empresa de la manzana que permitirá una mejor experiencia debido a su tecnología HDR y chip 12 bionic. Como novedad, la TV podrá configurarse a través del iPhone 12, con el que podrás manipular funciones como ajuste de balance de colores.

Comprometido con el medo ambiente, Apple indicó que el control remoto estará fabricado con materiales reciclables

La llegada de la TV se acompañará de la famosa serie de comedia Ted Lasso con una nueva temporada que se estrenará el próximo 23 de julio a través del servicio de streaming de Apple TV+.

Apple en cifras

Las acciones de Apple han subido casi un 95% en el último año, por sobre el alza del 64% del índice Nasdaq Composite, gracias a un récord de ventas de 274 mil 500 millones de dólares en ventas en el año fiscal 2020, debido a que los consumidores compraron electrónicos durante la pandemia.

Los computadores Mac y los iPad correspondieron a 53 mil 200 millones de dólares durante el año fiscal 2020 y analistas esperan actualizaciones a los modelos de gama alta iPad Pro el martes, incluidas mejores tecnologías de pantalla y procesamiento.

"Los iPads Pro no venden volumen, pero difuminan la línea entre el Mac y el iPad. Será muy interesante observar cómo Apple diferencia entre el iPad Pro y el Mac", dijo Ben Bajarin, analista principal de inteligencia de mercado de consumidores en Creative Strategies.

Analistas también esperan que Apple apunte a los podcasts, que se han convertido en el foco de su rival de reproducción de música en línea Spotify Technology SA, con un servicio de suscripción.

Apple también puede lanzar dispositivos de rastreo llamados AirTags, que usarían la misma tecnología que ayuda a los clientes de Apple a localizar teléfonos y audífonos perdidos para localizar billeteras o llaves perdidas.

El lanzamiento podría resultar en una nueva serie de quejas a los legisladores sobre que Apple está perjudicando a rivales más pequeños.

Tile, una empresa que ha vendido un rastreador rival durante casi una década, testificó el año pasado ante la Cámara de Representantes de Estados Unidos que las reglas de la App Store de Apple habían dificultado el uso de los productos de Tile y se presentará el miércoles ante el Senado.

Apple ha dicho que somete todas las aplicaciones, incluida la suya, a las mismas reglas de revisión de la App Store.

Bob O'Donnell, director de TECHnalysis Research, dijo que no cree que los rastreadores se conviertan en un gran negocio por sí mismos. "Debido a que llegan tan tarde a esto, puede que no sea muy diferente a cuando Apple entró en decodificadores como Apple TV. Son un reproductor. Están ahí, pero no son enormes".

Bajarin, sin embargo, dijo que los rastreadores podrían mantener a las personas atadas a sus iPhones si confían en ellos para encontrar elementos como llaves y billeteras. "Cuanto más compres un solo producto de hardware, es menos probable que lo dejes", dijo Bajarin.