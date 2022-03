Apple, Huawei y Motorola van por la gama media en smartphones

Los grandes fabricantes de teléfonos inteligentes han lanzado este año nuevos dispositivos enfocados principalmente al segmento de gama media en México, el de mayor penetración.

La semana pasada, Apple sorprendió con el anuncio de una nueva versión de su iPhone SE, el modelo más accesible de su smartphone.

Finanzas Apple presenta nuevo iPhone SE, iPad Air y Mac Studio

Se trata de un equipo que en México se puede comprar desde los 11 mil 500 pesos, y el cual incluye elementos como conexión a 5G, chip A15 Bionic y cristal resistente, característicos de los modelos 13 Pro y 13 Pro Max.

El teléfono cuenta con características de la versión más completa del icónico teléfono de la manzana, pero con una diferencia de precio de 14 mil 500 pesos.

Con este lanzamiento, la compañía busca atraer más adeptos a usar el iPhone a nivel global, dijo Tim Cook, CEO de Apple, durante la presentación del equipo.

Pero no solo Apple, empresas como Huawei, Xiaomi y Motorola siguen apostando a este segmento que domina el mercado en México, con 63 por ciento de participación.

Huawei lanzó esta semana su nova 9 SE, un teléfono que promete ser el equipo insignia de la marca en el segmento medio, mientras que Xiaomi lanzó el POCO X4 Pro, un equipo listo para conectarse a la red 5G.

Motorola, en tanto, presentó hace unas semanas su Moto G200, también listo para la red de quinta generación y considerado uno de los equipos más poderosos de la compañía.

La gama media de teléfonos celulares incluye equipos con características como cámaras de alta resolución, procesadores óptimos y diseños atractivos, pero a precios más accesibles de entre cuatro mil y 12 mil pesos, en promedio.

En México son los equipos más comprados debido a sus precios y capacidades que incluso compiten frontalmente con dispositivos de rangos superiores. En cambio, la gama alta, que incluye equipos de más de 12 mil pesos, apenas alcanza una participación de 14.7 por ciento.

Con la crisis económica global provocada por la pandemia, primero, y ahora los altos niveles de inflación han llevado a los fabricantes de teléfonos móviles a replantear su estrategia y apuntar a innovaciones en las gamas media para no disminuir sus ventas, consideró Rolando Alamilla, analista de The Competitive Intelligence Unit (The CIU).

“Los fabricantes tienen que responder al impacto que están sufriendo los bolsillos de sus usuarios”, comentó el analista a El Sol de México.

Destacó el hecho de que Apple que, siempre se ha enfocado a un nicho especifico del mercado, esté buscando clientes de otros segmentos.

De acuerdo con el especialista, la marca de la manzana pretende llevarse “una rebanada” del segmento con más consumidores a nivel global.

Esto, consideró, llevará a otras marcas como Samsung, su principal competidor, a buscar disminuir el precio de sus equipos, como el Galaxy S22 Ultra, un dispositivo incluso más costoso que el iPhone 13 Pro.

Recordó que la empresa surcoreana tuvo durante años una estrategia de crecimiento vertical, en la que vendía equipos para todos los segmentos, desde dos mil 500 hasta 25 mil pesos.

Ahora, Motorola se ha posicionado como la principal marca en el país, con una participación de mercado de 29.4 por ciento, casi dos puntos porcentuales más que Samsung, esto gracias a que ha priorizado la venta de equipos de gama media.

El alza en las materias primas, como consecuencia del conflicto en Europa del Este, así como la escasez de chips y los altos niveles de inflación en el mundo, llevarán a las empresas a reenfocar sus planes a nivel global, priorizando los segmentos de mayor consumo a fin de evitar impactos en sus operaciones y ventas, concluyó Alamilla.