Apple Vision Pro, el visor que te permitirá combinar la realidad con el mundo virtual

Apple llevó a cabo este lunes, el vento anual de la Conferencia Mundial de Desarrolladores de Apple 2023 (WWDC), por sus siglas en inglés, y entre su innvaciones presentó nuevas versiones de MacBooks portátiles y de escritorio, así como mejoras de sus procesadores.

Pero, eso no fue todo, pues la companía de la manzana impresionó con uno de los artículos más novedosos desde que lanzó el Apple Watch, se trata de los visores de realidad mixta, nombrados como Apple Vision Pro.

¿Qué es el Apple Vision Pro?

Apple Vision Pro es un visor de realidad mixta, esto significa que permitirá que el usuario pueda interactuar con el mundo virtual y con la realidad al mismo tiempo, ya que al ser transparentes, se puede ver perfectamente a través de ellos.

Tim Cook, CEO de la empresa de Apple, calificó a éstas gafas virtuales como "el dispositivo más avanzado” por todas las características con las que cuenta y las posibilidades que ofrece.

¿Qué funciones tienen los Vision Pro y cuánto cuestan?

Los visores Vision Pro darán la posibilidad de ver desde su interior, así como manipular aplicaciones, contenido multimedia, hacer videollamadas, leer chats y navegar en internet.

El visor permitirá ajustar tamaños y manipular los programas con los dedos, así qui se podrán acercar y mover pantallas de manera sencilla.

Apple ha dejado maravillados a los expertos y amantes de la tecnología, ya que estás son las primeras gafas de realidad mixta que estarán en el mercado a principios del 2024.

Lo que también ha generado impacto, es el precio que los Vision Pro tendrán, pues su costo rondará los tres mil 500 dólares, o sea, unos 66 mil pesos.

Tanto los inversores como los aficionados a los gadgets tienen curiosidad de hasta qué punto coincide la visión de Apple del mercado de la realidad virtual con la de Meta.

El presidente ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, ha esbozado su visión del uso de visores para entrar y salir de un "metaverso" en el que la gente puede reunirse virtualmente para trabajar, jugar y gastar.

Con información de Juan Luis Ramos y Reuters