Assassin’s Creed Odyssey un éxito en su primera semana de preventa

El día de hoy, Ubisoft anuncia que las ventas anticipadas de Assassin’s Creed Odyssey, uno de los juegos mejor valorados de la temporada, han sido fuertes.

Con base en las calificaciones favorables y las respuestas tempranas de los jugadores, Assassin’s Creed Odyssey está teniendo el mejor desempeño de toda la franquicia en su semana de lanzamiento para las consolas de esta generación.

“Estamos increíblemente orgullosos de lo que el equipo ha logrado con Assassin’s Creed Odyssey, y al mismo tiempo humildes por la recepción de los críticos y jugadores. Con base en la calidad del juego y las alentadoras reacciones de los jugadores, esperamos que Odyssey sea uno de los mejores juegos de la franquicia de Assassin’s Creed de todos los tiempos”, afirma Geoffroy Sardin, vicepresidente senior de ventas y marketing.

“El lanzamiento es sólo el inicio de una jornada épica. Tenemos sólidos planes de contenido para Assassin’s Creed Odyssey que mantendrán a los jugadores conectados y explorando el hermoso y atractivo mundo del juego durante mucho tiempo”.

Desarrollado por Ubisoft Quebec en alianza con otros ocho estudios de Ubisoft, Assassin’s Creed Odyssey lleva a los jugadores a un viaje heroico a través de la Antigua Grecia en medio de uno de los conflictos más letales de la historia: la Guerra del Peloponeso. Por primera vez en la franquicia los jugadores pueden elegir a su héroe, ya sea Alexios o Kassandra, ambos marginados mercenarios espartanos que explorarán un maravilloso y sistémico mundo abierto en el que descubrirán la verdad sobre su misterioso pasado y se convertirán en legendarios héroes griegos.

El lanzamiento de Assassin’s Creed Odyssey es sólo el principio; el roadmap es el más grande y ambicioso de la franquicia al profundizar en la narración a través de su estructura episódica. Los propietarios del pase de temporada tendrán acceso a dos historias principales: Legacy of the First Blade y The Fate of Atlantis, con tres episodios cada uno, y todos los jugadores restantes recibirán gratis las misiones de la historia, The Lost Tales of Greece, junto con eventos recurrentes en el juego y el acceso al modo Discovery Tour.

