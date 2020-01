Cuando Silicon Valley choca con Hollywood

LAS VEGAS, Nevada. Tú tienes todo el mundo en tus manos. El futuro está en tus manos, con ese mensaje arrancó la conferencia de Quibi, la empresa que fundó Jeffrey Katzenberg, expresidente de Paramount Studios y de Disney y cofundador de DreamWorks, y que dirige Meg Whitman, quien fue presidenta y CEO de Hewlett Packard y de eBay.

“No necesito presentarlos, el currículum de estos dos personajes es impresionante, Quibi es su nueva aventura”, dijo durante el arranque de su conferencia Karen Chupka, vicepresidenta ejecutiva del Consumer Electronics Show (CES) dentro de la Consumer Technology Association (CTA).

La conferencia de Whitman y Katzenberg era una de las más esperadas en Las Vegas. Chupka destacó que a partir de este año comenzaremos a ver sus propuestas de videos cortos en plataformas móviles, con grandes directores, escritores y actores. “Estamos muy contentos de tener a estos visionarios en el CES, ellos sobrepasan los límites de lo que es posible para nuestras mentes, dan cuenta del potencial humano, y estoy muy ansiosa de escuchar lo que tienen que decir”.

La siguiente evolución del entretenimiento, decía el mensaje inicial de la conferencia. “Está aquí”, agregó en el video introductorio el director mexicano Guillermo del Toro.

La actriz Reese Witherspoon explicó que es entretenimiento premium para llevar a donde quieras. Contenido pensado para cualquier momento de tus días, por los mejores creadores.

“¿Cuál es la siguiente gran oportunidad en entretenimiento?”, preguntó Katzenberg al subir al escenario. “Bueno, es la pregunta que me he hecho yo mismo casi durante toda mi carrera”.

Recordó que si uno observa los grandes cambios recientes en la historia de la humanidad, el componente que no falta es la unión entre tecnología y creatividad. Detrás de toda innovación hay seres humanos rompiendo las barreras de la ciencia para crear cosas nuevas. Un rompimiento se presentó en julio de 1954, una noche cuando terminó un partido de beisbol y la televisión transmitió un comercial de relojes. Eso hizo que los creadores de televisión se disciplinaran en su forma de contar historias. Ahora, otro rompimiento llegó con los smartphones.

Quibi.

The next evolution of entertainment is here. #QuibiCES pic.twitter.com/RpkqAt6j5C — Quibi (@Quibi) January 8, 2020

Miles de millones de usuarios consumiendo miles de millones de contenido en todo momento. “Los números son enormes y solamente siguen creciendo”, recordó Katzenberg.

En promedio los usuarios entre 18 y 44 años consumían seis minutos de video por día en 2012, eso se fue hasta 40 minutos en 2017, y 80 minutos el año pasado, señaló uno de los genios de DreamWorks. Y mientras se instala la red 5G en el mundo, los humanos pedirán más contenidos.

Adam Harter and our partners @PepsiCo have produced the VERY-FIRST Turnstyle ad, created for @mountaindew.

Here.

It.

Is. #CES2020 #QuibiCES pic.twitter.com/pGxcnTDCc9 — Quibi (@Quibi) January 8, 2020

Ellos se comenzaron a preguntar qué pasaría si pudieran crear películas para contar en movimiento, a través de los nuevos dispositivos. ¿Cómo podían cambiar la experiencia? Mejorar la forma de ver videos y entretenerse en el teléfono.

“A nadie le gusta cortar su serie o dejarla unos minutos para regresar después”, mencionó el hombre de Hollywood. “¿Cómo contamos grandes historias en pequeños pedazos (Quick Bites)?”

Dijo que esa idea le cayó en la cabez no de las películas ni de la tecnología, sino de la literatura. Y el mejor ejemplo de ello, agregó, es El Código Da Vinci de Dan Brown. Durante siglos, explicó, las novelas nos las han contado en capítulos de entre 20 y 40 páginas de extensión. Y eso es porque las personas leemos una página en promedio por minuto, y después de 30 minutos nuestros ojos se cansan. Hoy la gente no tiene ese tiempo, aseguró Katzenberg, y ningún autor quiere que sus lectores se frenen a la mitad de un capítulo.

Dan Brown separó El Código Da Vinci. El libro tiene 464 páginas y 105 capítulos. En promedio, cada capítulo tiene cinco páginas. Si solamente tienes cinco minutos, puedes leer un capítulo completo.

Por alguna razón, ellos entendieron que los escritores de televisión siguen haciendo lo mismo que hacían desde hace décadas. Escriben historias para terminar en el momento de los comerciales. Quick Bites, o Quibi, nace con la idea de ofrecer grandes historias, con episodios de cinco a 10 minutos de duración.

“Yo sé lo que no sé”, dijo Katzenberg, por eso buscó a la mujer más brillante de Silicon Valley para desarrollar la mejor tecnología. Por eso contrató a Meg Whitman. “Jeffrey y yo vemos todo de forma totalmente diferente, y ése es nuestro súper poder”, agregó la exdirectora de HP.

#WhatIsQuibi?



It’s what happens when the best of Hollywood and the best of Silicon Valley join forces. #QuibiCES pic.twitter.com/BvEf9j4GkX — Quibi (@Quibi) January 8, 2020

Katzenberg reveló que grandes estrellas protagonizarán sus primeras historias, y en el primer año tendrán 175 shows y más de ocho mil episodios, desde noticias hasta películas, de grandes directores, como Spielberg y Guillermo del Toro. Habrá algo para cada momento. Informar, entretener e inspirar, es su objetivo.

Meg Whitman confirmó que el servicio estará disponible a partir del 6 de abril de este año y costará libre de anuncios 4.99 dólares por mes, sin publicidad, 7.99 dólares.