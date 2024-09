Cómo archivar tus fotos en la era digital

En esta era en que la gente usa sus teléfonos inteligentes para capturar todos los momentos con imágenes y videos aparentemente infinitos, existe el riesgo de que todos esos archivos se pierdan fácilmente si no se archivan correctamente.

Todo lo que puede hacer falta es que tu teléfono se sumerja accidentalmente en el inodoro, y todos esos datos se perderán para siempre.

¿Pero cuál es una estrategia de copia de seguridad práctica para la persona promedio? Aquí algunas recomendaciones:

Almacenamiento en la nube

La forma más sencilla de archivar tus fotos es el almacenamiento en la nube. Para los usuarios de Apple, existe iCloud, cuyo precio va desde los 0.99 dólares al mes por 50 gigabytes hasta los 59.99 dólares al mes por 12 terabytes, con varios niveles intermedios.

Si tenemos en cuenta que una foto de iPhone ocupa un promedio de 3 megabytes, eso supone un poco más de 16 mil fotos para el plan económico y unos 4 millones para el más grande. El almacenamiento en la nube Google One de Google es más rentable para los planes anuales: 2 TB cuestan 99.99 dólares al año y 5 TB, 249.99 dólares.

La cantidad real que se puede almacenar en ese espacio varía mucho según cómo se grabe el archivo.

Si bien los servicios en la nube de los grandes proveedores generalmente brindan la forma más fácil para que la mayoría de las personas promedio realicen copias de seguridad de sus fotos y funcionan con poca o ninguna intervención a través de apps que ya están en el teléfono y cargan constantemente todas las fotos tomadas, existen riesgos involucrados.

Las grandes empresas a menudo cambian sus políticas sobre cómo se guardan las fotos. Por ejemplo, según el teléfono y cuándo se compró, el almacenamiento en la nube de Google puede haber guardado las fotos en un formato de "ahorro de almacenamiento" que reduce la calidad de las imágenes al reducir su tamaño o comprimirlas de manera diferente. Esto afecta su capacidad para hacer impresiones de alta calidad o ver las fotos en pantallas de alta resolución en el futuro. A menos que alguien sea lo suficientemente astuto como para notar un pequeño texto aquí y allá que lo menciona, la mayoría de los usuarios ni siquiera se darán cuenta de que está sucediendo.

¿Y qué sucede con los servicios en la nube cuando las cosas salen mal? Los usuarios del servicio de copia de seguridad de fotografías Digital Railroad lo descubrieron de la peor manera. En 2008, la empresa cerró abruptamente y dio a sus usuarios 24 horas para descargar todo antes de que se cerraran los servidores. Los fotógrafos se apresuraron para tratar de obtener sus fotos, sólo para sobrecargar los servidores hasta el punto en que pocos pudieron recuperar algo. Si esta era la única forma de hacer copias de seguridad de las fotos, es una causa perdida.

Discos duros y almacenamiento conectado a la red

Tomar fotos manualmente de un teléfono puede llevar algo de tiempo adicional, pero el enfoque ofrece una tranquilidad que los servicios en la nube no necesariamente pueden igualar.

Casi todos los teléfonos se pueden conectar al puerto USB de una computadora y usar la aplicación de fotos incorporada tanto en Windows como en MacOS para descargar fotos.

Es fácil comprar más de un disco duro para tener copias de seguridad duplicadas en caso de fallo o catástrofe, pero la desventaja es que no hay un acceso fácil desde Internet a las fotos y, por lo general, la copia de seguridad es un proceso que los usuarios deben recordar realizar.

El almacenamiento conectado a la red es una forma de resolver el problema del almacenamiento en la nube y, al mismo tiempo, conservar la capacidad de acceder a las fotos desde Internet. Básicamente, se trata de discos duros (a veces varios discos duros conectados entre sí para un almacenamiento aún mayor o más rápido) que se conectan a un enrutador que permite el acceso a Internet a través de un software especializado.

Si bien no es tan fácil como la mayoría de los servicios de almacenamiento en la nube de terceros, una vez que está configurada, una unidad de almacenamiento conectada a la red es una forma flexible de almacenar sus fotos de forma segura y accesible. Incluso hay empresas que se especializan en unidades ignífugas e impermeables para una seguridad adicional en caso de desastre.

Impresión de fotos

Por último, si el almacenamiento en la nube y los discos duros parecen demasiado complicados, siempre existe el enfoque anticuado de la impresión. Todavía hay algo mágico en ver una foto en una pared o en un álbum y, afortunadamente, existen formas de imprimir archivos de calidad profesional sin tener que ir a una farmacia.

No hay motivos para no hacer algún tipo de copia de seguridad de las fotos en 2024, ya sea en soportes impresos, discos duros o en la nube. Lo importante no es qué método utilizar, sino hacerlo.





* El autor es profesor de periodismo en la Universidad de Quinnipiac. Traducción de El Sol de México.