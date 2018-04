Cómo comprobar si Facebook compartió sus datos con Cambridge Analytica

Facebook ha comenzado el proceso de notificar a los aproximadamente 87 millones de usuarios cuyos datos fueron recopilados por la consultora electoral Cambridge Analytica.

La red social eventualmente espera informar a cada usuario que fue afectado con una advertencia en la parte superior de su fuente de noticias de Facebook.

Por ahora, sin embargo, las personas pueden verificarlo en una nueva página de ayuda en el sitio, o buscando "¿Cómo puedo saber si mi información se compartió con Cambridge Analytica?", en el centro de ayuda de Facebook.

La mayoría de los usuarios verán un mensaje que dice "ni usted ni sus amigos iniciaron sesión en 'This Is Your Digital Life'", el cuestionario de personalidad que Cambridge Analytica utilizó para recopilar sus datos.

Alrededor de 87 millones de personas, incluyendo más de un millón de personas en el Reino Unido, recibirán una respuesta diferente, diciendo "un amigo suyo sí se conectó". Eso significa que su perfil público, los "Me gusta" de la página, el cumpleaños y la ciudad actual probablemente se compartieron con la empresa, así como también los contenidos de sus noticias en ese momento.

Alrededor de 300 mil personas, incluidas 53 personas en Australia, 10 personas en Nueva Zelanda y un número desconocido de usuarios en el Reino Unido, recibirán un mensaje informándoles que instalaron la aplicación "This Is Your Digital Life". Esto significa que casi con certeza entregaron la información personal de todos sus amigos de Facebook en ese momento, y formaron parte del grupo central para el perfil psicométrico que Cambridge Analytica llevó a cabo durante la campaña electoral de Estados Unidos.

Facebook ha prometido cambios generalizados en su plataforma para evitar un mayor "abuso" del tipo que atribuye a Cambridge Analytica.

"Estas acciones evitarían que cualquier aplicación como [This Is Your Digital Life] pueda acceder a tantos datos hoy", dijo la compañía en un comunicado de marzo.









Con información de The Guardian