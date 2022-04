De la carita derretida al hombre embarazado, te decimos cómo descargar los nuevos emojis de WhatsApp

La nueva actualización de WhatsApp llegó, y con ello, también llega una nueva serie de emojis que no podrás ignorar. ¿Ya los conoces?

Te puede intersar: Glorify, la app que conecta con Dios

Desde el año pasado, WhatsApp anuncio que integraría una nueva serie de emojis a su aplicación con el propósito de mejorar la interacción entre los usuarios que la utilizan. Desde una cara derretida hasta un hombre embarazado, son solo algunos de los que conforman el grupo de 65 nuevos emoticones.

Tecnología ¿Usas Google Chrome? Debes actualizarlo para que no ser hackeado: te decimos cómo

Si aún no los has obtenido no esperes más, aquí te explicaremos cómo descargarlos:

Si tu celular es un servidor de Android, deberás ingresar a la aplicación de Google Play para comprobar que la nueva actualización disponible y así poder descargarla. En caso de que la actualización no aparezca, puedes ingresar al SIGUIENTE LINK para obtener la más reciente configuración.

Por el contrario, los celulares de la marca iPhone tendrán que entrar en la aplicación de iOS Store para revisar que cuentan con la nueva actualización de WhatsApp, una vez dentro, el apartado de Ajustes en iOS Store les permitirá ver que apps tienen mejoras pendientes a descargar.

¿CUÁLES SON LOS NUEVOS EMOJIS DE WHATSAPP? AQUÍ LA LISTA DE NOMBRES DE LOS MÁS POPULARES:

Cara feliz derritiéndose Cara con los ojos abiertos y mano sobre la boca. Cara que se cubre el rostro con las manos y muestra el ojo. Cara realizando saludo militar. Cara seria con líneas alrededor. Cara feliz con lágrimas en los ojos. Mano con intención de dar un saludo a la izquierda y derecha. Apretón de manos. Mano entregando algo y mano recibiendo algo. Mano realizando un chasquidos con los dedos. Manos que forman un corazón. Mano señalando. Un rey. Hombre embarazado o persona transgénero embarazada Labio mordiéndose. Ogro y coral. Flor de color rosa y nido con huevos y sin huevos. Semillas. Vaso de agua. Resbaladera. Neumático y salvavidas. Ojo en la palma de una mano. Esfera de música disco, pila y muletas. Rayos X, burbujas y documento de identidad.

Publicado originalmente en El Sol de la Laguna