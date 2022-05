Activa el modo "Star Wars" en tu WhatsApp y envía audios con la voz de Yoda

Si eres de las personas que en lugar de escribir mensajes en WhatsApp y prefiere la rapidez de los audios de voz debes conocer que hay una aplicación que te ayudará a cambiar tu voz de manera que puedas escucharte como uno de tus personajes favoritos, sobre todo si eres fan de Star Wars.

Así que con motivo del 4 de mayo, fecha del "May the 4th be with you", hoy te decimos el truco para hacer que suenes como el famoso Yoda.

Pasos para enviar audios de Whats con la voz de Yoda

Primero debes entrar a la página FakeYou.com no es necesario que te registres pues el sitio te permite hacer los audios sin necesidad de una cuenta.

En la página seleccionas la opción "Categoría/idioma" para darle en la parte de Español.

Luego en la parte de abajo aparecerán todas las voces disponibles, donde tendrás que buscar la voz de Yoda.

Vete a la caja que dice "Texto" y escribe el mensaje que deseas personalizar.

Tras escribir tu mensaje, presiona el botón que dice "Hablar" para que la página convierta el texto en audio.

Luego descarga tu audio dando click en el ícono de los tres puntos.

Asegúrate que se haya descargado bien tu audio y ¡listo! ya puedes compartir tu mensaje con la voz del gran maestro.

Cabe destacar que además de Yoda, la página cuenta con otros personajes que seguramente también serán de tu agrado para hacer más divertidos tus audios de WhatsApp.

Mejoras en WhatsApp

Para este 2022 el servicio de mensajería anunció que habría una actualización con varias mejoras en su sistema para mantenerse como la aplicación de mensajería instantánea más usada a nivel mundial.

Lo anterior ha sido resultado de las críticas que ha recibido a partir de sus fallas de seguridad, más la competencia que ha surgido con otras apps, han afectado gravemente a la aplicación.

