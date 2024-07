¿Tu computadora se vio afectada por caída de Microsoft?, así la puedes arreglar

La caída global de Microsoft afectó a múltiples coorporaciones alrededor del mundo luego de que una actualización de su plataforma de CrowdStrike Falcon, uno de los sistemas de protección de Windows, tirara la plataforma. Por lo que si tu equipo se vio afectado, hay formas de solucionar los problemas que presente.

Miles de usuarios de Microsoft 10 se vieron afectados con la caída de Microsoft, pues se reportó la aparición de la llamada "pantalla azul de la muerte".

Por ello, CrowdStrike, empresa de ciberseguridad, dio a conocer soluciones de emergencia para usuarios de Microsoft Windows 10 que se vieron afectados por la actualización del antivirus Falcon Sensor.

Esta falla, mejor conocida como Blue Screen of Death (BSoD) se da cuando el sistema operativo de Microsoft Windows no puede recuperarse de un error del sistema o considera que no va a poder hacerlo. Por lo que, se congela, debido a que no puede seguir funcionando.



En ese momento, aparece la pantalla azul que incluye, normalmente, un código de error que puede ayudar a diagnosticar el problema sin determinarlo y obliga a reiniciar el ordenador, según indica Microsoft en su web corporativa.

Foto: Windows

¿Cómo se puede arreglar la pantalla azul de Windows?

De acuerdo con Crowdstrike, los usuarios solo deben realizar la modificación de un archivo de sistema, lo que es conocido como el gran "apagón informático".

Antes que nada, se debe de reiniciar el equipo en modo seguro o de recuperación, cabe mencionar que aquellas computadoras conectadas por cable a internet pueden recuperarse solo con reiniciarse en modo seguro con conexión a red.

Posteriormente debes dirigirte a la carpeta en el directorio: "%WINDIR%\System32\drivers\CrowdStrike " y borrar el archivo con nombre “C-00000291*.sys" .

Al reiniciar el computador debería operar de nuevo con normalidad.

