¡Ya llegaron los stickers personalizados a WhatsApp!

Sabemos que llega momentos en que no te decides qué emoji expresa mejor tus reacciones o sentimientos, por eso WhatsApp trae para ti los nuevos stickers personalizados, sólo tienes que seguir unos sencillos pasos ¡entérate cómo!

La posibilidad de tener un emoji con tu rostro no es una novedad, ya que otros smartphones ya lo tienen, sin embargo ya es una característica de la aplicación de mensajería instantánea.

Por asuntos plenamente de aburrimiento estaré haciendo stickers de WhatsApp personalizados 🤣 así que si quieres uno solo:

- Da RT aqui

-Sígueme @LaBandidaMarean y a @Tech14_CR

- Hablame por DM 😘 pic.twitter.com/UibdCbBDzy — Marean♥🦈 (@LaBandidaMarean) 31 de octubre de 2018

Primero tendrás que dirigirte a play store para actualizar la aplicación, además de descargar Personal stickers for WhatsApp, la cual permitirá añadir stickers.

Una vez se ha instalado la app, esta detectará de manera automática las fotos almacenadas en el dispositivo, según los requisitos de tamaño y formato, el cual no debe ser superior a los 100 KB, tienen que estar en formato png y tener la medida 512 x 512 pixeles, ya que si no se cumplen estos requisitos no se podrán utilizar :(



Al abrirla, te mostrará las carpetas con imágenes que cumplen con la medida antes mencionada. Selecciona Añadir y listo, ¡ya podrás mandar tus propios stickers en WhatsApp!