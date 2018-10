Apple presentó a sus nuevos integrantes: iPad Pro y MacBook Air

Apple presentó hoy su nuevo modelo de la tableta iPad Pro, que elimina por primera vez el botón de menú hasta ahora situado debajo de la pantalla e introduce el sistema de reconocimiento facial Face ID, ya presente en los iPhone desde el año pasado; también presentó el nuevo modelo del MacBook Air, que cuenta con una pantalla retina de alta densidad de píxeles, fabricado con aluminio 100% reciclado.





iPad Pro con Face ID



La empresa con sede en Cupertino ha prescindido del botón que utilizaban hasta el momento los usuarios para redirigirse al menú principal en su objetivo de eliminar tanto como sea posible todo aquello que ocupe espacio y no sea propiamente pantalla.



De las dos versiones que sacará Apple al mercado, la pequeña tiene una pantalla de 28 centímetros, dos más que el modelo anterior, pero sus mismas dimensiones totales; y la grande presenta una de casi 33 centímetros.



Igual que hizo con sus nuevos iPhone, la empresa ha reducido considerablemente el grosor de los marcos en sus tabletas y, en un movimiento que pocos esperaban, ha eliminado el tradicional conector de audio analógico.

Presentamos el nuevo iPad Pro. Ahora con un diseño todo pantalla, Face ID, USB-C y un Apple Pencil rediseñado. — Apple (@Apple) October 30, 2018



De esta manera, si el usuario quiere emplear auriculares con el aparato deberá utilizar cascos inalámbricos que puedan vincularse a la tableta mediante un puerto USB-C o comprar el adaptador para auriculares de Apple.

Los nuevos iPad Pros disponen del chip A12X Bionic, una CPU de ocho núcleos, una GPU de siete núcleos, 1 TB de almacenamiento y una batería que, según la compañía, tiene una autonomía de 10 horas de uso continuado.



La cámara es de 12 megapíxeles con capacidad para grabar vídeo en 4K/60 y el dispositivo presenta cuatro altavoces distintos.



Junto a la tableta, Apple anunció también un nuevo lápiz táctil que se sujeta al iPad Pro mediante imanes y se carga de forma inalámbrica.

Alright, new iPad Pro is dope



Fullscreen 11” or 12.9” LCD, slim bezels in smaller footprint. 5.9mm thin.



New A12X Bionic



FaceID, no home button, and WAY better Apple Pencil charging. Want. pic.twitter.com/86cXA9Sn8R — Marques Brownlee (@MKBHD) October 30, 2018



Las nuevas tabletas de la compañía californiana cuestan 799 dólares el modelo pequeño y 999, el grande; y se pueden comprar a partir de este mismo martes en internet o del 7 de noviembre en adelante en las tiendas físicas

MacBook Air con pantalla retina y de aluminio reciclado

Apple presentó hoy su nuevo modelo del popular ordenador portátil superligero MacBook Air, que llegará al mercado con una pantalla retina de alta densidad de píxeles y que está fabricado con aluminio 100 % reciclado.



El nuevo dispositivo de la compañía con sede en Cupertino (California, EE.UU.) ha reducido los marcos para poder ampliar la pantalla hasta los 33,8 centímetros (13,3 pulgadas) sin incrementar las dimensiones del ordenador.



El portátil adopta por primera vez el Touch ID que la empresa ya usa en otros de sus productos como el iPhone y el iPad, consistente en un sistema de reconocimiento de huellas dactilares que permite la autentificación del propietario de aparato para su bloqueo o desbloqueo.



El nuevo MacBook Air tiene un grosor de 15,6 milímetros y pesa 1,25 kilogramos, ligeramente menos que su predecesor.



El ordenador dispone de dos puertos USB-C y, en cuanto a las prestaciones, tiene un microprocesador de Intel i5 de octava generación, cuenta con hasta 16 GB de memoria RAM y una SSD más rápida que la del modelo anterior de hasta 1,5 TB.



Según indicaron los responsables de Apple durante la presentación, la batería tiene una autonomía de hasta 13 horas de reproducción de imágenes, y el ordenador trae instalado el último sistema operativo desarrollado por la compañía de la manzana mordida, el macOS Mojave.







La de hoy es la primera gran actualización del MacBook Air de Apple en tres años y el nuevo dispositivo, que cuesta 1.199 dólares, se puede comprar a partir de este mismo martes en internet o del 7 de noviembre en adelante en las tiendas físicas.



La compañía californiana también anunció hoy una puesta al día de su modelo de ordenadores pequeños Mac Mini, con una memoria de hasta 64 GB, cinco veces más rápido que su predecesor; fabricado al 100 % con aluminio reciclado, como en el caso del MacBook Air; y a un precio de 799 dólares.