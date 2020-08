Esto costará Surface Duo, el nuevo dispositivo de Microsoft con pantalla doble

Microsoft anunció que Surface Duo, su teléfono inteligente de doble pantalla con sistema operativo Android de Alphabet, se venderá desde mil 399 dólares (casi 31 mil pesos) y llegará a las tiendas en Estados Unidos a partir del 10 de septiembre.

El Surface Duo se pliega como un libro. A diferencia de los dispositivos de Samsung Electronics Co Ltd, como el Galaxy Z Fold 2, que usan un vidrio flexible especial para crear una sola pantalla, el Duo tiene dos pantallas tradicionales separadas por una bisagra pero sincronizadas.

Foto: Reuters

Antes del anuncio oficial, los ejecutivos de Microsoft hablaron del teléfono como una herramienta para trabajar con sus aplicaciones de productividad, al igual que los trabajadores que emplean configuraciones de doble monitor con una computadora personal.

En la aplicación de chat de la compañía, por ejemplo, un video chat ocupa una pantalla mientras que la otra pantalla muestra las conversaciones. En la aplicación de correo electrónico Outlook de Microsoft, al hacer clic en un enlace en un correo electrónico el texto se abre en la pantalla opuesta, de modo que el usuario puede seguir leyendo o respondiendo.

"No estoy tratando de reinventar el teléfono", dijo Panos Panay, jefe de productos de Microsoft. "Pero creo que esta es una mejor manera de hacer las cosas".

La configuración de doble pantalla también permite a los usuarios emparejar aplicaciones que no son de Microsoft, como las redes sociales Twitter e Instagram, una al lado de la otra.

Panay dijo que una de las combinaciones favoritas del presidente ejecutivo de Microsoft, Satya Nadella, era usar la aplicación Kindle de Amazon.com para leer libros mientras tomaba notas con un lápiz en la aplicación OneNote de Microsoft en la otra pantalla.

Panay dijo que Microsoft eligió el sistema operativo de Google porque le daría a los usuarios acceso al gran ecosistema de aplicaciones móviles de Android. "Tener la Play Store es fundamental", afirmó.