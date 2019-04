E3 se acerca y Nintendo no anunciaría nueva consola

Los fanáticos de los videojuegos están ansiosos por conocer que se viene para la nueva generación de consolas de la compañía nipona, sobre todo porque se acerca la conferencia en de la Electronic Entertainment Expo, o E3 de Nintendo.

Todo apunta que la gran N no presentará ningún nuevo hardware durante el evento, todo lo anterior a raíz de una cadena de tuits compartida por un periodista de Reuters en Tokio. Other highlights: Nintendo's CEO said nothing to announced on possible new hardware but it is always developing hardware internally — Sam Nussey (@SamNusseyRTRS) 25 de abril de 2019

Esto podría interesarte: Nintendo Switch podría superar las ventas de PS4 en Japón

El reportero afirma que a pesar de que la compañía se encuentra constantemente desarrollando nuevos hardware, para esta conferencia el CEO de Nintendo no presentará ninguno.

Foto: Pixabay

La decisión podría estar relacionada a las ventas de consolas que actualmente tiene, ya que esperan vender 18 millones de máquinas hasta marzo de 2020 y 125 millones de copias de videojuegos para la Switch.

Hasta hace unos meses se sabía que Nintendo planteaba lanzar dos nuevas consolas de Switch, una más potente y otra más barata, las cuales llegarían al mercado en otoño. Nintendo Switchの前年度における売上台数は市場予想を下回るものでした。が、それは「任天堂が新モデル立ち上げに向け在庫調整をしているという示唆だろう」とアナリストらはコメントしています。一方、古川社長は会見にて新ハードの発表はE3では行わないと明言しました。https://t.co/VbIhyTKXkf — Takashi Mochizuki (@mochi_wsj) 25 de abril de 2019

Hasta el momento no hay nada oficial, lo único que sabemos es la concentración que la compañía está teniendo para los lanzamientos de grandes títulos que se esperan para el resto del 2019.

Lee más de El Sol de Acapulco ▼

Tecnología Así puedes inscribirte a la beta de Mario Kart Tour para dispositivos móviles

Tecnología Otro más... Ahora Goku alcanza el Super Saiyan 4 en Dragon Ball FighterZ