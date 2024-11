Todos los profesionistas utilizarán de algún modo la IA en el futuro

En los próximos cinco años, la Inteligencia Artificial (IA) se consolidará como una “compañera en el pensamiento” de las personas, por lo que nueve de cada 10 mexicanos tendrán una colaboración más estrecha con las máquinas debido a los avances de esta tecnología.

De acuerdo con el estudio “Innovation Catalyst México”, de Dell Technologies, 91 por ciento de los mexicanos trabajará con máquinas para todo tipo de tareas en el siguiente lustro.

Kurt Yáñez, líder de Desarrollo de Negocios de IA para Dell, comentó a El Sol de México que esta tecnología está siendo cada vez más adoptada en el país para potenciar a las personas, por lo que ésta se usa para tareas como enviar un correo o armar una presentación.

“Hablamos de que será un ‘compañero de pensamiento’, a eso nos referimos que van a estar interactuando más con la IA”, contó el especialista en entrevista.

El reporte subraya que, pese al temor de muchos, la IA no reemplazará a las personas o sus trabajos, sino que aumentará las capacidades de los usuarios y, con ello, la productividad humana alcanzará nuevas alturas.

Hoy en día la IA se utiliza para generar una gran cantidad de información, como textos, imágenes, videos, audios, aplicaciones o software en cuestión de minutos o segundos.

De acuerdo con el estudio, que entrevistó a cerca de siete mil directivos a nivel global, ocho de cada 10 personas en el país están convencidas de que la IA no los va a sustituir. Sin embargo, es un hecho que ya está modificando las formas de trabajar y que muchos de los empleos y habilidades que se requerirán hacia 2023 aún no se han inventado o están en proceso de crearse.

Yáñez consideró que la IA, en especial la llamada IA Generativa, ya está aquí para potenciar a las personas, porque tiene la capacidad de entender el lenguaje y, con ello, enriquecer a los usuarios y hacerlos más productivos.

“Me atrevería a decir que en unos meses no vamos a imaginar un profesionista que no use una herramienta de IA”

- Kurt Yáñez. Dell Technologies





“Se trata de una extensión de las personas, es un amplificador de la persona y, con ello va a haber algunas tareas que se logren automatizar y que generen disrupción. En general, es una suma positiva ya que va a hacer más productivos a los usuarios al permitirles concentrarse más en la parte creativa que en la operativa”, comentó el experto.

Ejemplifica que hoy en día se habla de que con estos modelos de generativos de imágenes muchas veces ya no se necesitan a diseñadores o ilustradores, pero de acuerdo con el experto esto es una mentira, ya que la IA sólo es una herramienta para ayudar a los creativos a conseguir su objetivo. Porque la mente, la capacidad de imaginar, es la que sigue estando detrás del proceso.

Yáñez también subrayó que desde la experiencia en Dell hay un “enorme interés” del mercado tanto mexicano como en Latinoamérica por estas herramientas, ya que las empresas, instituciones y los usuarios están viendo mayor valor tanto en la IA Generativa y otros modelos más “tradicionales”.

“Hay mucho interés de parte de las empresas, que están viendo el potencial de que la IA se convierta en un diferenciador estratégico”, aseveró.

Impacto mayor que el de internet

Desde hace un par de años, el arribo de Chat GTP puso a la IA en el centro de la conversación global. Hoy en día, la IA Generativa está explotando en todos lados.

En estos días, Coca-Cola presentó su primer spot navideño creado con esta tecnología, el cual ha causado revuelo en redes sociales y comentarios diversos entre los usuarios.

Para Yáñez, el tema de IA Generativa va a tener un impacto igual o más trascendente que el que tuvo internet en su momento el cual, dijo, es innegable que a todas las personas, sin importar su estrato social, edad, profesión les ha impactado de manera positiva.

“Un profesionista que no tenga acceso a internet, que no tenga acceso a un smartphone, no puede hacer nada, y en unos meses, me atrevería a decir, no vamos a imaginarnos un profesionista que no tenga acceso a una herramienta de IA, que no la use para resumir sus correos, para mejorar su redacción o para hacer una investigación, entre otras cosas”, aseguró.

De acuerdo con el especialista, la relevancia que tiene la IA Generativa es su interfaz conversacional, lo que puede reducir la barrera para el uso de la tecnología entre un segmento relevante de usuarios.

Según los expertos, muchos de los empleos y habilidades que se requerirán hacia 2023 aún no se han inventado o están en proceso de crearse

Así, explicó, no importa si una persona no sabe leer o escribir, ya sea por su edad o por la falta de instrucción, basta sólo con “hablar” con la IA para obtener resultados.

“Hoy en la internet todavía los usuarios se enfrentan a formularios web. Si se quiere comprar un boleto de avión, por ejemplo, el usuario tiene que interactuar con una página y eso requiere que tenga cierto conocimiento de cómo usar la computadora, de cómo utilizar un teclado de escribir. Los modelos de IA Generativa bajan la barra muchísimo, porque sólo se tiene que platicar con un agente, eso lo hace conversacional y le da acceso a muchas más personas”, refirió.

Recientemente, en una reunión anual de AMD con socios estratégicos, directivos de la empresa junto con marcas como HP y Lenovo coincidieron en que la IA es la tecnología más disruptiva en al menos las últimas cinco décadas.

No obstante, el directivo de Dell en México consideró que hoy en día hay trabajo pendiente para una mayor y mejor adopción de esta tecnología, como el tema del “gobierno de datos”.

“Hablamos de que las empresas pongan a disposición de sus científicos de datos y de la IA aquella información que ya tienen, pero de manera segura, de manera responsable, con una política de respaldos. Nuestros clientes tienen mucha información disponible sin la intención de utilizarlos y, en muchas ocasiones, tenemos que ayudarlos a construir ese puente para hacerlo de manera responsable y segura”, apuntó.

Para qué se está usando la IA

La IA tiene un potencial enorme de uso. Hoy en día se está utilizando para diversas actividades en prácticamente todos los sectores, pero los especialistas ven que su adopción puede crecer aún más.

Un reporte del Parlamento Europeo destaca que esta tecnología se utiliza para compras en internet y publicidad, para realizar recomendaciones; así como en motores de búsqueda para arrojar resultados relevantes, para asistencia digital personalizada, como asistente virtual, para el retoque de imágenes en los teléfonos, para generar texto, imágenes y videos, para una mejor y más segura conducción, entre muchas otras aplicaciones.

El directivo de Dell destacó que, en México, en el lado empresarial la IA Generativa tiene principalmente algunos casos de uso, donde el primero sigue siendo generación de contenido.

“También estamos viendo mucho los agentes digitales, es decir, herramientas que ayudan a los usuarios y a los clientes de las organizaciones a obtener información de manera mucho más rápida. Pueden ser agentes de soporte técnico o de soporte al cliente, que son modelos a los cuales se alimentan con la información específica de la empresa para contestar con base en los procedimientos y manuales de la firma”, comentó.

Añadió que esta tecnología también se ve mucho en la parte de desarrollo de software, porque tiene un enorme beneficio para acelerar el proceso de implementación de nuevas funcionalidades.

Pero la IA también se utiliza para aumentar la productividad, reducir la huella ambiental, muy relevante para los objetivos verdes de las empresas, así como reforzar la ciberseguridad.

“La visión que nosotros tenemos es que la IA está aquí para potenciar a la gente y a las organizaciones”, concluyó.