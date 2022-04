Elon Musk compra Twitter, ¿qué cambios habría en la red social? Todo lo que sabemos

El empresario Elon Musk recientemente acordó la venta definitiva de la red social Twitter, ello por un costo de 44 mil millones de dólares, por lo que terminará pagando 54.20 dólares por acción de la empresa del pajarillo azul.

Te puede interesar: Twitter está reconsiderando la oferta de compra de Elon Musk

En días recientes el director ejecutivo de Space X mostró su interés por realizar algunos cambios en la plataforma en caso de que ésta aceptara su oferta.

A través de su cuenta oficial de Twitter, la cual es una de las más activas de todo el mundo, Musk hizo algunos comentarios sobre el posible futuro que tendrá la red social.

¿Qué cambios habrá en Twitter tras la compra de Elon Musk?

Tecnología Twitter está reconsiderando la oferta de compra de Elon Musk

De acuerdo a lo publicado, Musk trabajaría para acabar con los bots de spam que navegan en la plataforma. Así lo dio a conocer a través de un tuit.

"Si nuestra oferta de Twitter tiene éxito, venceremos a los robots de spam o moriremos en el intento", señaló.

Dentro de un hilo muy breve, el magnate de negocios señaló además que buscará autentificar a todas las cuentas reales, por lo que eliminaría aquellas que sean manejadas de forma apócrifa.

Esta postura fue sustentada a través de una encuesta que el empresario abrió en su cuenta oficial, donde preguntó a sus seguidores si Twitter debería contar con un código abierto para todos, a lo que contestaron en su mayoría que sí.

Elon Musk ha sido impulsor, a lo largo de los años, de la libertad de expresión que ofrece la red social, por lo que intentaría que el algoritmo de Twitter fuera público para que así pueda ser auditado y se garantice la libre expresión de los usuarios.

If our twitter bid succeeds, we will defeat the spam bots or die trying! — Elon Musk (@elonmusk) April 21, 2022

Elon Musk compra Twitter

Esta tarde se dio a conocer que el magnate de Tesla habría adquirido Twitter por la cantidad de 44 mil millones de dólares, o bien 54.20 dólares por cada acción de la plataforma.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Ésta fue la "última y mejor" oferta que Musk dio a Twitter, misma que fue aceptada y firmada este lunes. Por lo anterior, Twitter será adquirida por una sociedad de propiedad exclusiva del empresario.