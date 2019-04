En dos años, el Switch supera en ventas al Nintendo 64

Nintendo Switch no deja de sorprender, pues sus ventas están siendo totalmente un éxito, lo sorprendente es que los números arrojan que ha superado a la mítica consola de Nintendo 64 en tan sólo dos años.

La semana del 6 de abril se vendieron 217.096 unidades, alcanzado cifras de 33,15 millones de consolas vendidas superando los 32,93 millones que vendió la Nintendo 64 durante todo su ciclo de vida.

Dividiendo las ventas por regiones, encontramos que en Estados Unidos es donde más se ha vendido, logrando cifras de 11,59 millones de unidades, Europa con 8,82 millones y Japón ocupando el tercer lugar con 7,86 millones de consolas.

Al parecer la Switch aún tiene pendiente una victoria, pue tan solo ha vendido 163,61 millones de juegos mientras que Nintendo 64 alcanzó la cifra de 224,97 millones.

Aquí te compartimos una lista de los videojuegos más vendidos en la Switch:

1. Mario Kart 8 Deluxe - 15,02 millones

2. Super Mario Odyssey - 13,76 millones

3. Super Smash Bros. Ultimate - 12,08 millones

4. The Legend of Zelda: Breath of the Wild - 11,68 millones

5. Pokémon: Let's Go, Pikachu! / Eevee! - 10,00 millones

6. Splatoon 2 - 8,27 millones

7. Super Mario Party - 5,30 millones

8. 1, 2, Switch - 2,86 millones

9. Mario Tennis Aces - 2,53 millones

10. Kirby Star Allies - 2,42 millones

