Todo lo que debes saber sobre la presentación del nuevo iPhone

Apple celebra mañana una presentación de lo más nuevo de sus productos con la misma expectativa que los amantes de la marca muestran año con año. Te contamos todo lo que debes saber:

¿A qué hora?

Será este 12 de septiembre a las 10 de la mañana hora local, es decir mediodía hora de la Ciudad de México.

Join us September 12 at 10 a.m. PDT to watch the #AppleEvent live on Twitter. Tap ❤️ below and we’ll send you updates on event day. pic.twitter.com/i9mGHTKhvu — Apple (@Apple) 10 de septiembre de 2018

¿Dónde será?

Se realizará en la sede de Cupertino (California). La compañía ha mantenido también en esta ocasión su habitual secretismo y no ha ofrecido detalles sobre qué productos presentará en el teatro Steve Jobs, normalmente reservado para los grandes anuncios de Apple.

¿Cómo puedo verlo?

Podrás seguirlo a través de su evento oficial o desde cualquier dispositivo de Apple:

iPhone, iPad o iPod touch con safari en iOS 10 o posterior



En Safari para macOS Sierra 10.12 o posterior



Apple TV de segunda generación o posterior



¿Qué se espera?

Mostrará su nuevo modelo del iPhone, según apuntan varias informaciones periodísticas.

De acuerdo con la prensa especializada, el nuevo dispositivo se llamará iPhone XS y estará disponible en dos versiones, una de 5.8 pulgadas (14.7 cm) y otra de 6.5 pulgadas (16.5 cm), como ya viene siendo habitual en los modelos más recientes del teléfono.

¿Qué habrá de nuevo?

El medio TechCrunch sugirió que una de las novedades del iPhone XS podría ser la incorporación de un puerto "lightning” para transmitir imagen y sonido y conectarlos, por ejemplo, a una pantalla de televisor o a un proyector.

Además podría estar disponible en color dorado, algo inaudito hasta la fecha y una versión más económica del iPhone X que sustituiría la pantalla OLED por una LCD.

Foto: iDrop News

¿Solo presentarán iPhones?

Se espera que Apple anuncie una nueva serie de sus relojes inteligentes Apple Watch con la pantalla más grande, y una actualización del popular ordenador portátil MacBook Air.

Con información de EFE