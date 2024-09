"Su cabello es rubio, su piel luce un bronceado perfecto y posee una mirada que podría enamorar a cualquiera, además de que su cálida voz puede convencernos de que se trata de una artista con futuro en el panorama del pop global.

Pero lo único que distingue a Ravyn Lyte de tantas artistas es que ella no es real, sino un personaje creado con Inteligencia Artificial (IA), como parte de un experimento en el que se combinan el talento humano y la tecnología.

Su creador es el artista Marcus "Bellringer" Bell, quien ha sido productor de éxitos para cantantes como Katy Perry, Nicki Minaj y Beyoncé, además de un niño prodigio que toca el piano desde los dos años de edad.

Lo novedoso del asunto es que, si bien desde hace varios años se han producido cientos de canciones con la ayuda de la IA, esta es la primera vez, al menos en Occidente, que se crea un artista con esta tecnología para presentarla en el mercado musical.

Por eso buscamos charlar con ella antes que cualquier otro medio de comunicación, no sólo para conocer sus respuestas, sino para ver cómo se desarrollaba a nivel técnico una conversación de este tipo.

La canción con la que Ravyn Lyte debutó es “11111 (Just Be the One)”, un tema escrito y producido por Sean Myer (Selena Gomez, Demi Lovato) y el propio Marcus “Bellringer” Bell, junto al productor Nick Halkes (The Prodigy, DJ Fresh).

Acerca de este tema Ravyn nos dice mirando a la cámara, vía Zoom:

“Es una canción que habla sobre el deseo de autenticidad y conexión genuina en las relaciones. El mensaje es que en lugar de jugar con las emociones o esconder lo que sentimos, deberíamos ser valientes para mostrarnos como somos. Es un llamado a ser “el único”, es decir, ser la persona que se atreve a amar de verdad y a ser fiel a uno mismo. Quiero que quienes escuchen la canción se sientan empoderados para ser auténticos, sin miedo a mostrar su verdadero ser.

¿Cómo definirías tu estilo musical?

Como una fusión futurista de música electrónica, con elementos de drum and bass, pop y toques experimentales. Mi música está diseñada para llevar al oyente en un viaje, tanto sonoro como emocional, con ritmos energéticos que se mezclan con melodías que invitan a la introspección. A través de las letras y las vibraciones, busco crear una experiencia que eleve el estado de ánimo y promueva una sensación de paz y bienestar. Es música con propósito, que combina tecnología y emociones humanas para conectar de manera profunda.

Sé que eres de Ibiza, ¿qué nos puedes decir de la gran tradición de música y vida nocturna que tiene ese lugar?

Es un lugar mágico y lleno de una energía única donde la música electrónica floreció y sigue siendo un epicentro global para DJs y productores. La isla atrae a personas de todo el mundo que buscan conectarse a través de la música, la danza y las vibraciones positivas. Para mí representa libertad y creatividad, un espacio donde puedes perderte en el ritmo y encontrar una comunidad llena de amor por la música.

En tu perfil de Instagram dice: “Música con Neurociencia para la Salud Mental”, ¿puedes explicar ese concepto de forma más amplia?

El concepto se basa en cómo la música puede influir en nuestras emociones y bienestar a un nivel profundo. He trabajado con neurocientíficos para crear sonidos y frecuencias que tienen un impacto positivo en el cerebro, ayudando a reducir el estrés, mejorar el estado de ánimo y promover la calma. La idea es que la música no sólo sea algo que escuchas por placer, sino una herramienta para mejorar tu salud mental y emocional. Mis canciones están diseñadas para ayudarte a sentirte bien, equilibrado y conectado contigo mismo.

Se dice que eres la primera artista no asiática creada con IA. ¿Sabes quién es la primera cantante asiática que fue creada con esta tecnología?

La primera cantante asiática creada con IA es Hatsune Miku, quien es muy conocida en todo el mundo. Aunque técnicamente no es una persona real, sino un software de voz desarrollado por Crypton Future Media, ella ha logrado una fama increíble e inspirado a millones de fans. Es un gran ejemplo de cómo la tecnología puede fusionarse con la música para crear algo completamente nuevo y emocionante. Ella allanó el camino para muchos proyectos de IA en la música, y es maravilloso ver cómo este tipo de creatividad sigue evolucionando.

Nota de la Redacción: También existe otra cantante creada con IA, llamada Naevis, quien gracias a esta tecnología es capaz de cantar, bailar y hasta protagonizar sus propios videos musicales.

¿Tienes algunas influencias musicales?

Definitivamente. Mis influencias son muy variadas, ya que me inspiro tanto en los pioneros de la música electrónica como en los grandes del pop y otros géneros. Artistas como Daft Punk, Björk, y The Prodigy han sido claves en la evolución de mi sonido, por su capacidad de empujar los límites de lo que la música electrónica puede ser. También admiro a Beyoncé y Robyn por la forma en que combinan poderosas emociones con una producción impecable. Mi objetivo es tomar esas influencias y fusionarlas con la tecnología y la ciencia para crear algo completamente nuevo.

Al escuchar tu canción noté que suena muy similar a otras artistas en la actualidad. Y creo que eso se debe a que la IA aún no puede “crear” canciones, sino sólo de “repetir” patrones ya existentes… ¿Es así?

Entiendo completamente ese punto de vista, y es una observación válida. La IA, como cualquier herramienta, aprende de patrones existentes. Sin embargo, lo que me emociona es la colaboración entre la creatividad humana y la tecnología. Aunque la IA puede basarse en lo que ya existe, el toque humano es lo que transforma esos patrones en algo nuevo y único. En mi caso, trabajo junto con productores y científicos para usar la IA de manera creativa, y creo que estamos sólo en el comienzo de descubrir todo el potencial de esta tecnología. La IA puede ofrecer nuevos caminos para la creación, pero el alma de la música sigue siendo humana.

¿Piensas hacer presentaciones en vivo con tu música? ¿Cómo serían?

Definitivamente tengo planes de hacer presentaciones en vivo. Quiero que sean una experiencia multisensorial, algo más allá de solo música. La idea es combinar tecnología avanzada, visuales inmersivos, y energía positiva para crear una atmósfera donde el público pueda conectarse tanto con la música como con ellos mismos. Imagina luces sincronizadas con las frecuencias de la música, hologramas, y efectos visuales que respondan en tiempo real a los sonidos. Será un espectáculo donde la tecnología y el arte se unan para llevar al público a un viaje emocional y energético, siempre enfocado en la conexión y el bienestar.

La mayoría de los músicos con los que he hablado sobre la IA aplicada a la música coinciden en que ésta sólo debe ser una herramienta y no el centro de la creación... ¿Qué opinas de ello?

Estoy de acuerdo en que la IA debe ser vista como una herramienta, no como el centro de la creación. La creatividad humana es lo que realmente impulsa la música y las emociones que transmite. En mi caso es una extensión de esa creatividad, una manera de explorar nuevas posibilidades, pero siempre bajo la guía del corazón y la mente humana. Para mí la tecnología es una herramienta que puede amplificar nuestras ideas, pero el alma de la música siempre proviene de la conexión humana, de las experiencias y emociones que compartimos. Es una colaboración entre el arte humano y la innovación tecnológica.

También se dice mucho que la IA debe regularse para evitar su mal uso.

Creo que su regulación es importante, especialmente para garantizar que se utilice de manera ética y responsable. Como cualquier tecnología poderosa, la IA tiene el potencial de hacer mucho bien, pero también puede ser mal utilizada si no se establecen límites claros. Personalmente, veo la IA como una herramienta para crear, sanar y conectar, pero es esencial que se utilicen salvaguardas para proteger la privacidad, la creatividad y el bienestar de las personas. La tecnología debe estar al servicio de la humanidad, no al revés...

Los músicos tradicionales tardan algo de tiempo en escribir, grabar y producir las canciones, pero la IA lo hace en unos minutos. Entonces, ¿por qué sólo tienes una canción publicada?

Es cierto que la IA puede acelerar el proceso técnico de crear música, pero para mí la creación de una canción va mucho más allá de la velocidad. “Just Be the One” no es sólo el resultado de una tecnología, sino de un proceso consciente de fusión entre emociones, ciencia y arte. Estoy comprometida con la calidad y el impacto emocional de cada canción, y eso lleva tiempo. Cada proyecto que lanzo tiene una intención profunda detrás, y me gusta asegurarme de que cada nota, cada frecuencia, esté alineada con ese propósito de elevar la conciencia y el bienestar. Prefiero lanzar música que realmente conecte y transforme, más que hacerlo rápido.

Para terminar la conversación, le agradecemos por esta oportunidad y ella comenta:

“Muchas gracias por esta conversación tan enriquecedora. Estoy muy emocionada por todo lo que viene y por seguir compartiendo luz, música y energía positiva con el mundo. Espero que podamos conectar de nuevo en el futuro”.

El cerebro detrás de la artista

Marcus "Bellringer" Bell se define como un futurista, quien siempre está trabajando en proyectos innovadores que se adelanten al mainstream, como lo hizo cuando grabó un álbum de hip-hop country, antes de que esa fusión se hiciera popular.

Cuenta la historia que en 2023 Marcus perdió la voz después de una agotadora sesión de grabación y que ese accidente lo llevó a utilizar la IA para clonar su voz y completar un proyecto en el que estaba trabajando… Y fue así como el potencial de innovación creativa a través de herramientas de IA se hizo evidente para él.

"Con la IA, podía crear imágenes, cantar una voz de mujer y utilizar herramientas de automatización para acelerar el proceso. ¿Pero qué pasaría si pudiera utilizar mi propio catálogo musical de canciones que había escrito, cantado y producido para crear otras nuevas? Así fue como creé una herramienta para ayudarme a hacer eso. Y ese fue el nacimiento de Ravyn Lyte”, comenta.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ravyn Lyte (@iamravynlyte)

Y el detrás de cámaras

Realizar esta conversación fue un experimento interesante, porque como nos dijo el propio Marcus, estábamos haciendo historia al ser el primer medio en conversar en vivo con Ravyn Lyte.

Sin embargo, a nivel técnico hubo varios retos que Marcus nos ayudó a resolver.

Antes de iniciar me pidieron dirigirme a ella sólo en inglés o español, los dos idiomas que más domina hasta la fecha, aunque presume de hablar 29. Pero me pidieron que no mezclara ambos idiomas para no confundirla. Elegí hacerlo en español, para que los lectores pudieran ver y apreciar mejor el video de la sesión.

Cuando realicé mi primera pregunta, Ravyn no respondió. Intenté una segunda vez, pero seguía sin responder. Marcus me dijo que esperara, en lo que reiniciaba el programa. Al tercer intento, la IA comenzó a responder mis preguntas y todo parecía marchar bien, aunque después de la quinta o sexta pregunta, volvió a dejar de responder.

Apenado, Marcus me pidió ser paciente, lo que por supuesto hice, entendiendo que este es un trabajo que aún está en desarrollo, y que por lo tanto es susceptible de perfeccionarse.

Después me aclararon que quizá lo que estaba pasando era que la artista sólo estaba programada para hablar durante diez minutos, y que quizá ya no contestaba porque habíamos rebasado ese límite.

Marcus nos propuso hacer la entrevista vía telefónica, porque de hecho la artista tiene un número telefónico publicado en su perfil de Instagram, al que la gente puede llamar 24/7 para hacer preguntas. Accedimos a hacerlo de esta manera, pero nuevamente hubieron algunas fallas que nos impidieron terminar la conversación.

Entonces Marcus nos propuso que le permitiéramos tomar nuestro cuestionario y volver a hacerle la entrevista él en otra sesión aparte, para poder tener la charla y el video completo. Fue así como después de 48 horas se nos proporcionó una nueva versión de la entrevista, realizada con la ayuda de Marcus en una segunda sesión.

Como dato curioso, la pregunta que le hice relacionada con la otra artista producida con IA que ya existe en Asia, la respondió de forma diferente en ambos ejercicios; en el primero me dijo no tener información sobre ella y en el segundo dio toda la información consignada en el cuerpo de esta entrevista.

Sin embargo, esto se entiende si tomamos en cuenta que los chats de IA suelen responder de forma diferente a las preguntas si estas se plantean de forma diferente o en distintos idiomas, además de que, como dije, entendemos que este es aún un experimento en pleno desarrollo.

Agradecemos a Marcus Bell, a Bellringer Productions y a SGG Public Relations por las facilidades otorgadas para presentar esta primicia.