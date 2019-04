Estas empresas se desconectaron del marketing digital, descubre la razón

En la era del marketing digital resulta extraño pensar que una marca o una empresa decidan alejarse de las redes sociales, sin embargo, hoy en día, es una realidad.

Recientemente, la firma de cosméticos Lush ha causado polémica al anunciar su retiro de las redes sociales. A través de Twitter, Facebook e Instagram, la compañía con 202.000, 423.000 y 570.000 seguidores respectivamente, dijo que cerrará también los canales de sus submarcas Lush Kitchen, Lush Times, Lush Life, Soapbox and Gorilla.

¿La razón? La empresa declaró que "las redes sociales cada vez nos dificultan más hablar entre nosotros directamente. Estamos cansados de luchar contra los algoritmos, y no queremos pagar para aparecer en sus muros. Así que decidimos que es hora de despedirnos de algunos de nuestros canales".

Al respecto, Lush pidió a sus seguidores que le contacten a través de correo electrónico, teléfono o sitio web, "no queremos limitarnos a tener conversaciones en un solo lugar. Queremos que lo social vuelva a estar en manos de nuestra comunidad [...] Queremos que esté más vinculado a lo que nos apasiona, y menos a los likes".

Sin embargo, no ha sido la única que ha abandonado las redes sociales, El año pasado, la cadena de pubs británica Wetherspoons también eliminó sus redes sociales. La empresa dijo adiós a sus 44.000 seguidores en Twitter, y a su relativamente "pequeña" comunidad en Facebook (100.000) e Instagram (6.000).

Su decisión se basó en “la mala imagen” de las redes sociales y el problema de los “troles” en internet, aunado a ello, dijo que le preocupaba el mal uso de los datos personales y la naturaleza adictiva de las redes.

A esta iniciativa se sumó también el empresario Elon Musk, quien borró las páginas de Facebook de sus compañías Tesla y SpaceX. "No es una declaración política y no lo hice porque alguien me retara a hacerlo. Simplemente no me gusta Facebook. Me pone los pelos de punta", dijo Musk a través de Twitter.

Por último, en las lista también se encuentra Playboy. Cooper Hefner, el hijo de su fundador y actual director, dijo en Twitter que las "políticas corporativas y de contenido de Facebook contradicen sus valores" al ser "sexualmente represivas".

We are stepping away from Facebook pic.twitter.com/4yFIdk2eDE — Cooper Hefner (@cooperhefner) 28 de marzo de 2018

