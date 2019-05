La espera terminó; mira el tráiler de Death Stranding con Guillermo del Toro

La espera ha terminado pues el juego de Hideo Kojima llegará en noviembre para Playstation 4 y promete tener una de las mejores tramas. Fue en el 2016 durante la conferencia de Sony en la E3 que anunciaron la llegada de Death Stranding.

Uno de los anuncios que aumentaron más la emoción fue cuando se reveló la colaboración entre Guillermo del Toro con Hideo Kojima, dos grandes genios en sus respectivas industrias, la del cine y videojuegos.

En el 2015, Kojima y la empresa de videojuegos Konami comenzaron una serie de disputas y peleas legales; tras el despido del creador de la saga Metal Gear, Sony ofreció todo apoyo para lograr tener la exclusividad de su primer juego en solitario, pues debido a los conflictos Kojima decidió trabajar de manera independiente.

La historia sin ser aún confirmada, apunta a un mundo destruido por unas criaturas invasoras, que surgieron a partir de una serie de explosiones en el planeta, equipos militares intentarán luchar con ellos pero aparentemente, la batalla se está perdiendo; seres sobrenaturales y villanos misteriosos, el tráiler muestra gran parte de lo que podremos encontrar en el juego pero no explica como se jugará.

Otro punto para el nuevo título, es que cuenta con personajes importantes como Norman Reedus, Guillermo del Toro, Mads Mikkelsen y Léa Seydoux.

De acuerdo a Kojima, basaron el juego en cómo las personas se han acostumbrado a vivir aislados del mundo y el personaje principal a través de misiones buscará la forma de salvar a la humanidad.

Así reaccionó Guillermo del Toro

En una entrevista que Guillermo del Toro ofreció para el portal IGN, del Toro reveló que solamente participó como un personaje dentro del videojuego y que no estuvo involucrado al 100% con el desarrollo del mismo:

"Estoy involucrado como un personaje. Kojima-san me llamó y dijo, 'Quiero que seas un personaje en el juego', a lo que respondí, 'con gusto'. Él me contó sus ideas para que entendiera al personaje, pero más allá de eso, no estoy involucrado, creativamente, del todo"Guillermo del Toro

El ganador del Oscar dijo "Esto es completamente un juego de Kojima-san. Creo que será un juego fantástico, 100%. Pero esto es él y sus ideas. Soy una marioneta en sus manos. Mi contribución es limitada a ser una porrista de sus ideas y ser escaneado durante horas. Eso es todo".

Death Stranding llegará al mercado de forma mundial el 8 de noviembre en formato físico y digital, así como algunas ediciones especiales del juego, la versión coleccionista incluye una estatuilla de un feto. Thank you everyone.l love you👍🌈🦀🐟🐋🐬☔️😍 pic.twitter.com/xzTA6k0yds — 小島秀夫 (@Kojima_Hideo) May 29, 2019 DEATH STRANDING will release on Nov 8th 2019. There will be a Standard Edition (disc or download), a Special Edition, a Digital Deluxe Edition, and a Collector's Edition. Preorders start today. https://t.co/kzWprq4ILo — Kojima Productions (@KojiPro2015_EN) May 29, 2019

