Estos son los requisitos para poder jugar Google Stadia

Con menos de 10 mbps el usuario podrá jugar a una resolución de 720p con sonido estéreo; si se dispone una conexión de 10 mbps o más, las dimensiones aumentarán hasta 1080p con resolución HDR y sonido 5.1.

Si la conexión es de al menos 35 mbps, se podrá jugar a una resolución de 4K HDR a 60fps y con un sonido 5.1 Surround (siempre y cuando se cuente con una suscripción Stadia Pro). Si no estás seguro de la velocidad de tu conexión, puedes hacer una prueba en la página oficial.

Las especificaciones del control de Stadia, serán de 163 mm x 105 mm x 65 mm y un peso de 268 gramos, con un jack de 3,5 mm para audio y un puerto USB-C.

Además de las especificaciones (similares a los controles de las otras consolas), el mando contará con un botón que accederá al asistente de Google que podrá usarse con el micrófono conectado al mando o en el dispositivo, así como otro que permitirá capturar imagen y video, justo como lo hacen las consolas de esta generación.

