EU no conversará con China sobre sanciones a Huawei: Trump

Washington.- El presidente Donald Trump dijo el miércoles que Estados Unidos no desea conversar con China sobre la lista negra en la que incluyó a Huawei Technologies mientras las dos economías más grandes del mundo intentan terminar con su guerra comercial.

"Es una preocupación de seguridad nacional", dijo Trump a periodistas en la Casa Blanca. "Huawei es una gran preocupación de nuestros militares, de nuestras agencias de inteligencia, y no estamos haciendo negocios con Huawei".

"Y veremos qué sucede con respecto a China, pero Huawei no ha sido un actor con el que queramos hablar", agregó.

No está claro si los comentarios de Trump indican un cambio sobre si estaría abierto a discutir sobre el gigante tecnológico chino en las conversaciones comerciales con Pekín.

Trump y el presidente chino, Xi Jinping, acordaron el verano boreal que Estados Unidos alivie las restricciones sobre Huawei Technologies Co Ltd y que China realice compras no especificadas de productos agrícolas estadounidenses.

Estados Unidos colocó en mayo a Huawei en su lista negra del Departamento de Comercio aduciendo temas de seguridad nacional.