Fabricante chino "filtra" imágenes de una Nintendo Switch Mini

Muchos rumores han surgido sobre una posible revisión de Nintendo Switch, por un lado se especulaba que aparecería un modelo con mayor potencia y un segundo a un precio menor.

Hoy en un tuit compartido por un usuario llamado CaptnAlex, se muestra que a través de un correo, un fabricante chino llamado Honson Gaming, mostró una serie de supuestos accesorios especiales para la posible nueva consola de Nintendo.

Was the Switch Mini just unofficially announced to me?



A gaming company in China just wrote to me letting me know they’re releasing accessories for the Nintendo Switch Mini.



Would a company make products for a console they didn’t KNOW existed, and didn’t have in hand? pic.twitter.com/yQgk7xCbUn — CptnAlex (@Cptn_Alex) 18 de junio de 2019

Entre ellos se muestra un funda, protectores de pantalla y por si fuera poco, también aparece la consola, la cual tiene los Joy-Con incorporados y una pantalla pequeña de 4 o 5 pulgadas, que recuerda un poco al diseño del 2DS en su versión austera, además, reintegra el diseño del D Pad en el lado izquierdo, olvidándose de los botones individuales.

Las imágenes por si solas, no confirman que esta Switch Mini sea real, pero normalmente muchos fabricantes chinos crean accesorios de productos que están próximos a lanzarse.

