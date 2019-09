Facebook prohíbe imágenes de lesiones autoinfligidas

Facebook Inc no permitirá más imágenes que muestren lesiones autoinfligidas en sus plataformas, en un endurecimiento de su política sobre contenido suicida, y tras cada vez más críticas sobre como las empresas de redes sociales moderan el contenido violento y peligroso.

La red social también dijo este martes que el contenido relacionado con las lesiones autoinfligidas será ahora más difícil de buscar en Instagram y garantizará que no aparecerá como recomendación en la sección Explorar.

El comunicado de Facebook se publica el Día Mundial de Prevención del Suicidio y sigue a un anuncio de Twitter Inc de que el contenido relacionado con la autolesión ya no se informará como abusivo, en un esfuerzo por reducir el estigma en torno al suicidio.

Alrededor de ocho millones de personas mueren por suicidio cada año, o una persona cada 40 segundos, según un informe de la Organización Mundial de la Salud.

Facebook tiene un equipo de moderadores que buscan contenido como la transmisión en vivo de actos violentos y suicidios. La compañía trabaja con al menos cinco proveedores externos en al menos ocho países en la revisión de contenido, mostró un recuento de Reuters en febrero.