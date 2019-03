Facebook descarta ataque cibernético tras falla mundial

La red social Facebook descartó que la falla mundial que sufren sus aplicaciones este martes se deba a un ataque de denegación de servicio.

"Estamos enfocados en trabajar para resolver el problema lo antes posible, pero podemos confirmar que el problema no está relacionado con un ataque DDoS", indicó en su cuenta de Twitter.

Alrededor de las 10:00 horas de este martes, usuarios empezaron a reportar problemas para acceder tanto a Facebook como a Instagram, un problema que se presenta en México y en muchos países.

We're focused on working to resolve the issue as soon as possible, but can confirm that the issue is not related to a DDoS attack. — Facebook (@facebook) 13 de marzo de 2019

A diferencia de otras ocasiones, no se trata de un bloqueo completo, sino que los usuarios afectados en general pueden seguir accediendo a las aplicaciones, pero algunas funcionalidades como por ejemplo mandar y recibir mensajes o compartir contenidos no están disponibles.



En el caso de Facebook, una de las funciones más afectadas es su servicio de mensajería privada, Messenger (que dispone de su propia aplicación para móviles), mientras que en el caso de Instagram (también propiedad de Facebook), los problemas se centran en la publicación de nuevos contenidos y la sección de "historias".



De acuerdo con los datos de DownDetector, los problemas afectan a distintos países como EE.UU., Canadá, México, Guatemala, El Salvador, Colombia, Perú, Chile, Argentina, Brasil, España, Portugal, Francia, el Reino Unido, Alemania, Bélgica, Países Bajos, Austria, Polonia, la India, Malasia y Filipinas.



Con Facebook, Messenger e Instagram funcionando a medio gas, la única aplicación de la empresa que no presentaba problemas este miércoles es WhatsApp.



La compañía que dirige Mark Zuckerberg se ha visto salpicada por multitud de escándalos relativos a su gestión de la privacidad de los datos de los usuarios durante los últimos meses, que han empañado considerablemente su imagen pública.