 Para ser exitoso debe ser flexible, rápido y organizado como un ninja: Gary Shapiro

La industria tecnológica de Estados Unidos está aguantando una crisis de confianza por la protección de datos y una difícil situación geopolítica, con ventas récord esperadas para 2019, dijeron los organizadores del Consumer Electronics Show.

La Consumer Technology Association (CTA) predijo que los ingresos minoristas de Estados Unidos en el sector subirían a un récord de 398.000 millones de dólares este año.

El pronóstico se dio a conocer antes de la apertura de la enorme feria que, del 8 al 11 de enero, exhibirá la tecnología más reciente en computación móvil, salud, deportes, automóviles, agricultura y más.

Las perspectivas optimistas, sin embargo, se han visto atenuadas por las preocupaciones sobre la confianza y la guerra comercial con China, en la que el presidente Donald Trump ha impuesto fuertes aranceles a las importaciones de productos tecnológicos.

Gary Shapiro, presidente y director ejecutivo de la CTA, dijo que la drástica caída en las ventas de productos estadounidenses a China reportada por Apple y otras firmas sugiere posibles problemas futuros.





En su opinión, ¿el 2018 fue un año bueno o malo para la tecnología?

Creo que el 2018 fue un periodo mixto porque fue positivo por la introducción de nuevos productos maravillosos como el inicio de la tecnología 5G, el crecimiento de la inteligencia artificial, un gran progreso en el tema de los vehículos autónomos, más y diferentes usos de los drones, vimos grandes avances en la tecnología que se usa y enfocada al cuidado de la salud; estamos innovando en términos de cómo la tecnología mejora la condición humana.

Los retos realmente fueron algunos de los temas políticos: confianza, privacidad, recolección de datos personales. Algunas de las plataformas más grandes fueron avergonzadas por revelar que fallaron a las expectativas de los consumidores.



Por ejemplo podríamos hablar la situación en China

Si, existe un problema con China en términos de acuerdos comerciales. Me parece que es el presidente Trump quiene está haciendo propiamente el problema en términos de justicia y estamos preocupados por ello. Preferiríamos que el acuerdo que tenemos con México y Canadá fuera el mismo con China y otros países.

- ¿Cómo cree que el T-MEC está ayudando a estos países?

Creo que es positivo para todos los involucrados, México y Canadá son aliados muy importantes, son países fronterizos y amigos. Estoy muy contento de que haya un acuerdo… la mayoría de los estadounidenses estábamos avergonzados por la forma en que la Casa Blanca trató a nuestros amigos del sur.

- Es sorprendente oírle decir eso ya es usted es republicano…

No, no soy republicano, nunca he sido republicano, tampoco soy demócrata, soy independiente. Y simplemente entiendo el deseo de actualizar el acuerdo comercial y basándose en las innovaciones tecnológicas que esperamos creo que no es perfecto pero es adecuado y espero que beneficie a nuestro congreso y estamos ansiosos por ir hacia adelante.

- En términos tecnológicos cómo se espera que sea el 2019

El 2019 para la tecnología es muy prometedor, estamos, estamos pronosticando que habrá un aumento en las ventas en Estados Unidos. También llegarán nueva tecnologías muy pronto, tales como 5G, inteligencia artificial, drones, vehículos autónomos. Está comprobado que el consumidor americano está en busca de estos nuevos enfoques y acercamientos de la tecnología.

La economía en China es muy débil, hay debilidad en Europa, aún hay cierta fortaleza en Estados Unidos pero existe cierta incertidumbre. Y no estamos donde hace un año, que parecía que había mucha fortaleza en la economía mundial. También preocupan los desacuerdos comerciales, básicamente con China. Espero que haya resoluciones y podamos enfocarnos en la economía estadounidense y cómo la fortaleceremos. Y continuemos con la relación saludable que tenemos con México, Canadá y otros países donde las democracias son nuestros aliados.

- Nos podría haber un poco sobre libro Ninja Future

Mi tema favorito, Ninja Future habla sobre las tecnologías que se avecinan y cómo las personas, emprendedores y otros pueden beneficiarse.

- Qué necesitan cambiar en 2019 para ser exitosos

Para ser exitoso debe ser un ninja,debe ser flexible, rápido y organizado pero una vez que las cosas cambian tienes que actuar. No pierdas tu tiempo creando grandes planes, tácticas, enfócate en el gran objetivo, conoce a nuevas personas, nuevo aliados, comunidades, sal de tu zona de confort, trata con la gente como persona y te irá muy bien.







Con información de AFP.

